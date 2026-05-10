El Gobierno de Estados Unidos avanza con una medida oficial que busca restringir el uso de pasaportes a personas con deudas significativas de manutención infantil. La decisión apunta a reforzar el cumplimiento de obligaciones económicas relacionadas con la cuota alimentaria y podría impactar en la movilidad internacional de los deudores. La iniciativa se enmarca en un sistema ya existente, pero que ahora sería aplicado con mayor alcance y de forma más directa. De acuerdo con la información oficial, el objetivo es ampliar los mecanismos de control para asegurar el pago de estas obligaciones legales dentro del país. El Departamento de Estado anunció que reforzará la aplicación de una normativa que permite restringir o anular pasaportes a personas con deudas de manutención infantil. Esta decisión forma parte de una estrategia para aumentar el cumplimiento de pagos ordenados por la justicia. La medida se centra en quienes acumulen deudas elevadas, que en algunos casos pueden superar los 2.500 dólares. En situaciones más graves, con montos considerablemente mayores, el Estado puede avanzar directamente con la revocación del pasaporte. Según lo informado, esta política ya existía desde la década de 1990, pero ahora se busca que su aplicación sea más automática y efectiva. El cambio apunta a reducir los casos de incumplimiento prolongado. El procedimiento se activa cuando la deuda supera los montos establecidos por la normativa vigente y es registrada oficialmente por las autoridades estatales. A partir de ese punto, el Departamento de Estado puede intervenir sobre el documento de viaje. El sistema busca actuar como incentivo para el cumplimiento de las obligaciones familiares, utilizando el acceso a documentación internacional como herramienta de presión administrativa. La política no es completamente nueva, ya que existe desde hace varios años, pero su aplicación se está ampliando mediante procedimientos más automáticos. Esto permite que los casos sean detectados y procesados con mayor rapidez. Su implementación depende del cruce de datos entre registros estatales y federales, lo que facilita la identificación de deudores con montos elevados o incumplimientos prolongados. Con esta actualización, el gobierno busca reforzar el cumplimiento de la cuota alimentaria dentro del sistema legal estadounidense sin necesidad de instancias judiciales adicionales en cada caso.