Miles de conductores en California deberán modificar sus planes durante mayo luego de que el DMV anunciara el cierre temporal de varias oficinas en distintas ciudades del estado. La medida afecta a quienes tenían previsto realizar trámites presenciales, especialmente la renovación de la licencia de conducir, uno de los procesos más demandados por los residentes. Ante este escenario, el organismo pidió a los usuarios optar por canales digitales y adelantó que gran parte de las gestiones podrán completarse sin necesidad de acudir a una sucursal física. El cierre temporal afecta a tres sedes clave del Departamento de Vehículos Motorizados de California (DMV), una decisión vinculada a trabajos de remodelación y problemas edilicios detectados en las instalaciones. Las oficinas afectadas están ubicadas en: Aunque se trata de una medida temporal, la decisión reduce la disponibilidad de turnos presenciales y obliga a muchos usuarios a buscar alternativas inmediatas para evitar demoras. El DMV recordó que la mayoría de las renovaciones puede hacerse de manera remota a través de su plataforma oficial, una opción que gana protagonismo frente al cierre de oficinas. Para completar el trámite online, los usuarios deben seguir estos pasos: Desde el organismo insistieron en que esta modalidad busca agilizar trámites y reducir tiempos de espera, especialmente en momentos donde varias oficinas permanecen cerradas.