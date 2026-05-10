Uno de los países más desarrollado a nivel tecnológico en el mundo es China. Está a la vanguardia en cuanto al transporte y ahora está invirtiendo en desarrollar y mejorar su estructura ferroviaria con un nuevo avance tecnológico totalmente innovador. La potencia asiática está en planes de construir un tren de alta velocidad que realice su recorrido debajo del mar, conectando dos puntos clave del país a una velocidad de 250 km/h. China planea ampliar su red ferroviaria para trazar un recorrido directo y rápido entre Dalian y Yantai, un camino que a día de hoy se debe realizar por tierra en un viaje de aproximadamente seis horas o por ferry, para el que se deben gastar aproximadamente ocho horas. Lo que se busca con el proyecto Bohai Strait Tunnel es reducir el gasto de tiempo y dinero para ciudadanos promedio y empresas que necesitan comercializar bienes. Si el plan prospera, el viaje se reduciría a 40 minutos. La inversión que requirió este plan es de entre 220,000 y 300,000 millones de yuanes. Para que este plan tenga éxito, se prevé que la seguridad será uno de los pilares centrales, ya que se trata de una zona que presenta fallas sísmicas por lo que se tendrá que trabajar en elaborar sistemas de ventilación avanzados y eficientes, sensores de filtración, centros de control en tiempo real y protocolos puntuales de rescates y evacuación. Por otro lado, China también tiene pensado integrar sistemas de monitoreo en tiempo real y mantenimiento predictivo, como una forma de garantizar seguridad y eficiencia del servicio una vez que se abra al público. El proyecto aún se encuentra en una etapa de planificación y evaluación técnica. No obstante, se estima que ya estará operativo hacia 2035. Su lanzamiento cambiará por completo los corredores logísticos del comercio interno y exportación. Además, también se crearán puestos de empleo en la región, por lo que se espera que impacte de forma positiva en la economía local.