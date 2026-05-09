Walmart confirmó cambios en el uso de los carritos que sus empleados utilizan para preparar pedidos en línea y anunció la remodelación de más de 650 locales en Estados Unidos durante 2026. Las nuevas instrucciones, distribuidas en un memo interno, reducen la carga máxima de contenedores por carrito y establecen reglas claras sobre cuándo empujarlos y cuándo jalarlos. La medida llega en pleno auge del comercio electrónico de la cadena, que creció un 27% en el último trimestre —el octavo consecutivo con expansión superior al 20%—. Walmart procesa cientos de pedidos online por día en cada una de sus más de 4.600 tiendas, que operan como centros de distribución para entregas y retiro en tienda. El nuevo lineamiento fija un máximo de seis contenedores azules por carrito de fulfillment, frente a los ocho anteriores. Los empleados deben empujar el carrito cuando tienen visibilidad clara y jalarlo solo cuando la visión está limitada. El cambio revierte parcialmente una política adoptada días antes que obligaba a jalar los carritos en todos los casos. Los trabajadores se quejaron masivamente en foros y grupos de Facebook: reportaron golpes reiterados en los talones. La compañía tiene antecedentes legales en el tema: en 2024 pagó u$s 1,2 millones por un cliente lesionado por un carrito en 2020. Reducir la carga un 25% por carrito podría bajar la velocidad de preparación de pedidos, aunque Walmart busca compensarlo con etiquetas digitales en estanterías —ya instaladas en la mitad de su red— que guían a los empleados con luces LED. La renovación abarca más de 650 Supercenters y Neighborhood Markets en todo el país. En Pennsylvania se confirman 32 tiendas, cuatro de ellas en la región de Philadelphia, en los condados de Montgomery y Berks. Los cambios apuntan a modernizar la experiencia de compra con nuevos layouts, tecnología actualizada y más atención personalizada en caja, con reducción de autoservicios en varias ubicaciones.