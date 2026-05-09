El Gobierno de Estados Unidos inició el proceso para revocar los pasaportes de ciudadanos que adeuden más de USD 2500 en concepto de manutención infantil, como parte de una medida orientada a fortalecer el cumplimiento de las leyes de pensión alimentaria en el país. Las revocaciones comenzaron a aplicarse, aunque en una primera etapa se concentran en los casos con mayores deudas acumuladas: quienes deben USD 100.000 o más, un grupo que asciende a unas 2700 personas, según datos del Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS) citados por Fox News y retomados por la agencia EFE. El Departamento de Estado instó a cualquier ciudadano con una deuda significativa de manutención infantil a realizar los pagos ante las autoridades estatales correspondientes de inmediato para evitar la pérdida del documento. La medida aplica a progenitores que adeudan pensiones alimentarias ordenadas por un tribunal y que superen el umbral de USD 2500. La autoridad legal para aplicar esta medida no es nueva: está contemplada en la Ley de Responsabilidad Personal y Oportunidad Laboral de 1996, que otorga al secretario de Estado la facultad de revocar pasaportes en estos casos. Sin embargo, la administración del presidente Donald Trump se propone aplicarla de manera más exhaustiva que administraciones anteriores. Quienes se encuentren en el exterior al momento de producirse la revocación no quedarán varados de forma indefinida, pero sí tendrán restricciones: solo podrán obtener un pasaporte con validez limitada para su retorno directo a Estados Unidos, sin posibilidad de utilizarlo para otros destinos. Una vez revocado el documento, la única vía para recuperarlo es saldar la deuda por completo. El Departamento de Estado fue explícito al respecto: “La elegibilidad para un nuevo pasaporte solo se restablecerá después de que la deuda de manutención infantil se haya pagado” y el individuo deje de figurar como moroso en los registros del HHS, con quien el Departamento de Estado coordina la aplicación de la medida.