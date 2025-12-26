Mantener el pasaporte vigente en Estados Unidos es fundamental para viajar, acreditar identidad y acceder a trámites internacionales sin inconvenientes. Este documento no solo permite cruzar fronteras, sino que también certifica nacionalidad y habilita el ingreso a otros países bajo normas estrictas.

Un pasaporte vencido o fuera de vigencia puede provocar rechazos en aeropuertos, cancelación de viajes, pérdida de reservas y demoras administrativas, incluso cuando el viaje ya está planificado.

Estados Unidos prohíbe renovar y suspende los pasaportes de todos los que lo obtuvieron antes de esta edad

El Gobierno de Estados Unidos confirmó que los pasaportes emitidos a niños menores de 16 años no pueden renovarse y pierden validez automáticamente una vez vencidos, ya que tienen una duración máxima de 5 años. La norma alcanza tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros naturalizados, y responde a los estándares de seguridad e identificación vigentes.

A diferencia de los pasaportes para adultos, los documentos emitidos a menores no admiten renovación bajo ninguna modalidad, por lo que, una vez vencidos, deben tramitarse nuevamente desde cero.

Estados Unidos prohíbe renovar los pasaportes emitidos antes de los 16 años una vez vencidos. Imagen: archivo.

Por qué los pasaportes de menores no se pueden renovar

El Departamento de Estado establece reglas especiales para los pasaportes infantiles debido a que la apariencia física de los niños cambia rápidamente. Por ese motivo, los pasaportes emitidos antes de los 16 años tienen una vigencia más corta y no cumplen con los criterios de identificación a largo plazo.

Cuando el documento vence, queda automáticamente inválido y no puede reactivarse ni renovarse por correo, online ni de forma abreviada.