Una nueva legislación estatal en Florida introduce cambios clave en las licencias de conducir y documentos de identidad, en el marco de un paquete de medidas orientadas a reforzar los controles administrativos y electorales. La normativa impactará directamente en la forma en que se emiten y actualizan estos documentos. El proyecto forma parte de la denominada Ley SAVE de Florida, promulgada por el gobernador Ron DeSantis, y establece nuevos criterios de verificación que comenzarán a aplicarse progresivamente a partir de los próximos años. La legislación conocida como HB 991 establece que, desde el 1 de enero de 2027, todas las licencias de conducir y tarjetas de identificación deberán incluir el estatus legal del titular, ya sea ciudadano estadounidense o con otro estatus migratorio válido. Este cambio se aplicará únicamente a los documentos emitidos a partir de esa fecha, es decir, licencias nuevas, renovadas o reemplazadas. El objetivo principal es mejorar los sistemas de verificación y fortalecer la integridad de los registros oficiales vinculados a la identificación y al proceso electoral. Además, la normativa exige una mayor coordinación entre agencias estatales para validar datos de ciudadanía, lo que refuerza los controles al momento de emitir documentos oficiales. Las licencias de conducir vigentes no serán suspendidas automáticamente, pero deberán actualizarse al momento de su vencimiento o si el titular realiza un trámite de renovación o reemplazo. Esto significa que el proceso será gradual, aunque en la práctica todos los conductores deberán obtener una nueva licencia bajo el formato actualizado en los próximos años. Las autoridades confirmaron que las licencias actuales seguirán siendo válidas hasta su fecha de expiración, pero una vez vencidas, deberán renovarse bajo las nuevas condiciones establecidas por la ley. Para evitar inconvenientes con su licencia de conducir en Florida, los conductores deberán cumplir con los requisitos establecidos al momento de renovar su documento. Cumplir con estos requisitos será fundamental para mantener la validez de la licencia y evitar restricciones en su uso dentro del estado.