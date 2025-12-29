Prohíben la licencia de conducir para mayores de 65 años: quienes ignoren esta condición ya no podrán renovarla

El estado de California registró un aumento de accidentes vinculados a carreras ilegales y exhibiciones de velocidad, especialmente en zonas urbanas.

De esta manera, las autoridades confirmaron que pueden incautar el vehículo en el acto, suspender o cancelar la licencia, imponer multas y, en casos reiterados o con agravantes, avanzar con cargos penales a todos los conductores que incurran en ciertas prácticas ilegales.

Cambian las licencias de conducir: todos los que no cumplan estas nuevas normativas la perderán

El estado de California confirmó la aplicación estricta de sanciones severas contra los conductores que participen en actividades peligrosas al volante, como carreras ilegales en la vía pública y exhibiciones de velocidad.

La normativa, conocida como “Ley Gipson” ya firmada por el gobernador Gavin Newsom, habilita a las autoridades a confiscar los vehículos, cancelar o suspender licencias de conducir y aplicar multas elevadas, con el objetivo de reducir accidentes graves y muertes en las rutas.

Las medidas alcanzan a conductores identificados por la policía por participar u organizar street racing, sideshows, burnouts, derrapes deliberados y cualquier maniobra que implique riesgo extremo para terceros. También pueden incluirse propietarios de vehículos que faciliten o permitan el uso del auto para estas prácticas.

Retienen los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas que participen de carreras ilegales. Fuente: Archivo.

Qué pasa con las licencias de conducir de estas personas

La cancelación o suspensión puede ser inmediata y extenderse por meses o años. Recuperar la licencia suele exigir audiencias, pago de multas, programas de educación vial y demostrar cumplimiento estricto de la ley. En reincidencias, la pérdida del permiso puede ser prolongada.

Las autoridades recomiendan evitar cualquier conducta temeraria, incluso eventos “informales” o reuniones nocturnas que deriven en maniobras peligrosas.