El Departamento de Licencias del Estado de Washington especifica en su sitio web oficial las reglas de circulación que todos los conductores de 16 y 17 años deben cumplir para poder utilizar y preservar su licencia de conducir sin inconvenientes.

Además de los requisitos que deben reunirse para obtener este permiso, existen reglas de manejo estrictas que, de infringirse, pueden devenir en la suspensión temporal del carnet de circulación.

Reglas de manejo que deben respetarse para evitar que se retire la licencia de conducir

Washington otorga a todos los menores de 18 años una licencia de conducir con restricciones, cada una con su tiempo de cumplimiento

Los menores de 18 tienen restricciones al conducir en Washington. Fuente: Shutterstock Fuente: Shutterstock Shutterstock

Conducir con pasajeros menores de 20 años

Durante los primeros 6 meses de haber sacado el carnet estas personas no podrán acompañar al conductor, a no ser que se trate de familiares directos.

Los 6 meses posteriores del año después de obtener la licencia no podrá haber más de 3 pasajeros menores de 20 años que no sean miembros de la familia inmediata.

Conducir de noche

Entre la 1 am y las 5 am, salvo que se vaya acompañado de un conductor mayor de 25 años y con licencia válida, no se podrá circular. Esta regla está vigente durante todo el año posterior a sacar el carnet.

Teléfonos celulares

No pueden utilizarse dispositivos electrónicos mientras se conduce, ni siquiera en manos libres.

Cuándo se retira la licencia de conducir a estas personas

De acuerdo con lo especificado por las autoridades, cuando alguna de estas normas se viole, en primera instancia el estado enviará a los padres del conductor una notificación o multa por infringir la regla.

En caso de cometer una segunda infracción la licencia de conducir se suspende durante 6 meses o hasta que el conductor cumpla 18, lo que suceda primero.

De acumular una tercera infracción, la credencial se suspende hasta que el conductor cumpla 18 años.

En estas situaciones se envía un aviso oficial notificando la sanción y brindando instrucciones finales a los padres sobre los pasos a seguir.