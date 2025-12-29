La búsqueda de tintes naturales para cubrir las canas sin dañar el cabello llevó a redescubrir un clásico milenario. Se trata de un ingrediente vegetal, libre de amoníaco y químicos agresivos, que cubre las canas de manera efectiva y prolongada, fortalece la fibra capilar y devuelve brillo y suavidad desde la primera aplicación.

Ni café ni canela: el tinte casero y natural que elimina las canas para siempre

La henna es el ingrediente vegetal que se adhiere a la queratina del cabello, formando una capa protectora pigmentada que cubre la cana en profundidad. A diferencia de otros remedios, no se lava rápidamente y mantiene el color por semanas, incluso con lavados frecuentes. Además, engrosa la hebra, lo que mejora la textura y reduce el aspecto opaco del cabello canoso.

La henna es un tinte natural y casero que elimina las canas sin dañar el cabello. Fuente: Archivo.

Beneficios de la henna para el cabello

Además de cubrir canas, la henna:

Aporta brillo intenso y duradero

Mejora la suavidad y la manejabilidad

Fortalece el cabello frágil

Reduce el frizz

Protege la fibra capilar

Cómo usar henna en casa para cubrir canas

La forma tradicional consiste en mezclar henna pura en polvo con agua tibia hasta lograr una pasta homogénea. Se aplica sobre el cabello limpio, se deja actuar entre 1 y 3 horas y luego se enjuaga solo con agua. El color se intensifica en las siguientes 24–48 horas.

Se recomienda usar henna 100% natural y repetir la aplicación cada 4 a 6 semanas, según el crecimiento del cabello.