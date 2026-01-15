Chase Bank anunció un cambio fundamental en el funcionamiento de sus cajeros automáticos (ATM). Es que, desde ahora, no será necesario utilizar tarjetas físicas para realizar operaciones como el retiro de dinero efectivo.

Según informó una de las instituciones financieras más importantes de Estados Unidos, esta decisión responde a la creciente demanda por tecnologías sin contacto (contactless) que son más seguras, rápidas y convenientes.

Cambian los cajeros automáticos: ¿cuáles son las nuevas normativas?

Los nuevos cajeros automáticos de Chase ofrecen una serie de innovaciones que optimizan la experiencia del usuario. Además de permitir el retiro sin tarjeta, estos dispositivos cuentan con nuevas funciones que mejoran la interacción. Estos son:

Elección de denominaciones de billetes al momento de retirar dinero

Depósito de cheques y efectivo de forma directa y sin asistencia

Consulta del estado de las operaciones en tiempo real

Opciones de recibos digitales o físicos, según la preferencia del cliente

Pago de servicios y transferencias entre cuentas, convirtiendo al cajero en un verdadero centro de autoservicio

Cambian los cajeros automáticos en todo el país: desde ahora no funcionarán con las tarjetas de siempre y habrá una nueva opción. Fuente: Archivo.

Novedades y avances en los cajeros ATM

Chase Bank continúa avanzando en sus mejoras. Actualmente, se encuentran en fase de prueba nuevos desarrollos que incluyen: