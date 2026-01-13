El estado de California confirmó la aplicación plena de la llamada “Ley Gipson”, una normativa que autoriza a las autoridades a confiscar vehículos y cancelar licencias de conducir a quienes no superen los controles vinculados a conductas extremas al volante.

La medida refuerza la política de tolerancia cero y apunta a retirar de las calles a conductores considerados de alto riesgo para la seguridad pública.

Cambian las licencias de conducir: todos los que no pasen esta prueba la perderán de inmediato

A partir de la “Ley Gipson”, las fuerzas de seguridad de California pueden incautar el vehículo en el acto, incluso si el conductor no es el propietario, y suspender o cancelar la licencia de conducir por períodos prolongados a todas las personas vinculadas en las siguientes prácticas:

Participar en carreras ilegales

Exhibiciones de velocidad

Maniobras deliberadas de riesgo

Bloqueos de calles

Eventos vehiculares no autorizados

No es necesario causar un accidente para quedar alcanzado.

Retienen los vehículos y cancelan las licencias de conducir de todas las personas vinculadas a conductas extremas al volante. Fuente: Archivo.

Cómo recuperar la licencia de conducir en estos casos

La cancelación o suspensión puede ser inmediata. Para recuperarla, el infractor debe atravesar audiencias administrativas, cumplir plazos sin conducir, pagar multas y, en muchos casos, realizar programas obligatorios de educación vial. En reincidencias, la pérdida del permiso puede extenderse por años.

La Ley Gipson busca desincentivar de forma inmediata estas prácticas mediante sanciones que impactan directamente en el patrimonio y el derecho a conducir.