Una nueva batalla legal en Estados Unidos busca frenar la prohibición nacional que suspendió la aprobación de visas para personas de 75 países. Si la justicia bloquea la medida, miles de solicitantes podrían volver a recibir la visa americana y retomar procesos migratorios que quedaron paralizados. La política fue anunciada por el Departamento de Estado en enero y se aplicó días después. Organizaciones legales sostienen que la decisión altera décadas de legislación migratoria y podría afectar a casi la mitad de la inmigración legal hacia el país. La demanda fue presentada en un tribunal federal de Manhattan contra el secretario de Estado, Marco Rubio, y el Departamento de Estado. Los demandantes solicitan suspender la política que detuvo la aprobación de visas para personas provenientes de 75 países. Las entidades legales argumentan que la medida: El Departamento de Estado defendió la política señalando que la visa es un privilegio y no un derecho y que el objetivo es garantizar que los inmigrantes puedan mantenerse sin depender de asistencia pública. Si el tribunal decide frenar la medida, el Gobierno tendría que reanudar la aprobación de visas para solicitantes de los países afectados, lo que permitiría continuar trámites que quedaron suspendidos tras la nueva política. El caso ya generó situaciones de separación familiar y laboral. Entre los demandantes hay ciudadanos estadounidenses cuyos familiares quedaron varados tras entrevistas consulares, además de profesionales extranjeros —como un médico colombiano invitado a investigar en Harvard— que no pudieron ingresar al país pese a tener solicitudes aprobadas.