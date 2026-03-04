El sistema de obtención y renovación del pasaporte en Estados Unidos obliga a los solicitantes a pagar tarifas adicionales para acelerar el trámite. Sin embargo, existe una forma de evitar ese costo extra si la solicitud no se procesa dentro del plazo prometido por las autoridades. Las personas que paguen el servicio acelerado del pasaporte pueden recuperar el dinero del recargo si la agencia demora más de lo establecido en procesar la solicitud. El reembolso se aplica únicamente a la tarifa de servicio expedito y debe solicitarse mediante un trámite específico. El trámite del pasaporte incluye una opción de servicio acelerado que permite reducir los tiempos de procesamiento. Este servicio tiene un recargo de u$s 60 y promete resolver la solicitud en 15 días hábiles desde que la agencia recibe la aplicación o desde que el solicitante pide actualizar su trámite a modalidad expedita. Un día hábil incluye de lunes a viernes y excluye los feriados federales. El conteo del plazo no comienza cuando la persona envía la solicitud, sino cuando la agencia de pasaportes la recibe o procesa el pedido de aceleración. Si el trámite acelerado tarda más de 15 días hábiles, el solicitante puede pedir la devolución del recargo por servicio expedito. El reembolso se analiza caso por caso y debe pedirse a través del sistema oficial. Las autoridades aclaran que no se devuelven otros costos asociados al pasaporte, entre ellos: Para iniciar el pedido se debe presentar la solicitud en línea con el nombre legal completo, el número de aplicación de nueve dígitos que figura en el sistema de seguimiento del pasaporte y una explicación del pedido. Una vez enviado el formulario, el proceso de devolución puede tardar hasta seis semanas.