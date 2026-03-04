En el estado de Nueva Jersey, tramitar o renovar la licencia de conducir exige cumplir con el sistema de verificación conocido como “6 puntos de identificación”. Las personas que no logren reunir esa cantidad mínima con documentos válidos no podrán completar el trámite ante la Comisión de Vehículos Motorizados del estado. El requisito forma parte del proceso oficial para confirmar la identidad del solicitante. Cada documento presentado tiene un valor específico en puntos y solo quienes alcancen un mínimo de seis puntos con documentos aceptados pueden avanzar con la solicitud de licencia o tarjeta de identificación estatal. El sistema de 6 puntos para la licencia de conducir en Nueva Jersey asigna un puntaje a distintos documentos oficiales. Los solicitantes deben combinar documentos principales y secundarios hasta alcanzar el mínimo requerido de seis puntos. Algunos documentos de identidad tienen el valor más alto dentro del sistema: Las reglas establecen además que no se pueden usar más de dos documentos de 1 punto, por lo que es necesario combinar documentos de mayor valor para alcanzar los seis puntos requeridos. El sistema de puntos no es el único requisito para obtener o renovar la licencia de conducir. Las autoridades también exigen documentación adicional que confirme la residencia y el número de identificación fiscal del solicitante. Para completar el trámite se debe presentar: Además, los documentos utilizados para el sistema de puntos no pueden estar vencidos por más de tres años, y cualquier documento emitido en otro idioma debe presentarse acompañado por una traducción certificada al inglés.