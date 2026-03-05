Cuando una persona mayor de 18 años desea viajar dentro de los Estados Unidos, debe presentar una identificación válida en el punto de control del aeropuerto. La Transportation Security Administration (TSA) admite varios documentos: licencias de conducir, pasaportes, y más. No obstante, puede suceder que una persona deba viajar y no cuente con documentación vigente para el momento de hacerlo. Para estos casos, la TSA tiene un sistema llamado ConfirmID. La agencia federal acepta varios tipos de documentación para validar la identidad: 1. Licencias e identificaciones estatales 2. Documentos de viaje 3. Tarjetas de programas y cruces fronterizos 4. Identificaciones gubernamentales o laborales 5. Documentos migratorios 6. Identificaciones especiales 7. Identificación digital (programas piloto) Cabe aclarar que no acepta licencias de conducir temporales. Desde 1 de febrero de 2026, la TSA anunció la entrada en vigencia de una nueva norma: si no se puede presentar una identificación válida en el punto de control de la agencia, se podrá pagar una tarifa extra para usar TSA ConfirmID. En ese momento, el organismo intentará verificar su identidad para que pueda iniciar el viajar normalmente. Para poder usar el TSA ConfirmID se deben pagar USD45.00 antes de ir al aeropuerto. Para ello se debe ingresar en la página oficial del organismo los siguientes datos: La tarifa solo se puede pagar a través de la página Pay.gov. Una vez que el pago haya sido procesado, recibirá un mail de confirmación. Tiene una validez de hasta 10 días. En el momento de usarla, se debe presentar una copia impresa o digital del recibo de TSA ConfirmID para iniciar el proceso de verificación de identidad. Si decide no usar este servicio y no tiene un documento válido para presentar, la TSA no le permitirá atravesar los controles de seguridad y perderá el viaje. La TSA advierte que incluso pagando el ConfirmID, no hay una garantía de que se pueda verificar la identidad.