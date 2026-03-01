Sin un pasaporte válido y vigente, no es posible abordar vuelos internacionales ni completar trámites migratorios en aeropuertos y fronteras. No solo acredita identidad y nacionalidad fuera del país de origen, sino que constituye el requisito básico para poder ingresar y salir de la mayoría de los destinos del mundo. En Estados Unidos, las autoridades de seguridad y control migratorio mantienen reglas estrictas que pueden frustrar un viaje en cuestión de minutos si el documento no cumple con los requisitos exigidos. La Transportation Security Administration (TSA) advirtió que no permitirá viajar en vuelos internacionales a pasajeros que presenten un pasaporte vencido. La norma aplica tanto a ciudadanos estadounidenses como a extranjeros. Si bien la TSA es la agencia encargada del control de seguridad en aeropuertos, la validez del documento también es verificada por aerolíneas y autoridades migratorias. Esto significa que, incluso antes de pasar por el control de embarque, la compañía aérea puede impedir abordar si el pasaporte internacional no está en regla. Un documento expirado puede derivar en: Por eso, revisar la fecha de vencimiento antes de planificar el viaje es clave para evitar contratiempos. Más allá de que el pasaporte esté técnicamente vigente, varios países aplican la llamada “regla de los seis meses”, que exige que el documento tenga al menos medio año de validez restante al momento del ingreso. En el caso de viajes desde o hacia Estados Unidos, este requisito puede ser determinante según el destino final. Un pasaporte con fecha cercana al vencimiento podría generar problemas en migraciones, aun cuando no esté expirado. Esto impacta especialmente en: Si el pasaporte está próximo a vencer, lo recomendable es iniciar el proceso de renovación cuanto antes. Los tiempos de emisión pueden variar según la demanda y la modalidad del trámite. Especialistas en viajes internacionales sugieren: