En esta noticia Así se proyecta el majestuoso estadio que será edificado en El Salvador

América Latina cuenta con estadios verdaderamente distinguidos y majestuosos, como el Maracaná y el Azteca. En la actualidad, El Salvador ha comenzado la edificación de una obra que promete redefinir el concepto de infraestructura deportiva en la región: el nuevo Estadio Nacional de El Salvador.

Situado en Antiguo Cuscatlán, este emprendimiento no se limita a ser un simple campo de juego; se trata de una estructura innovadora con capacidad para 50,000 espectadores sentados en asientos individuales, diseñada para establecerse como el recinto más avanzado y sostenible de toda la región.

Así se proyecta el majestuoso estadio que será edificado en El Salvador

El nuevo estadio se erige en los terrenos que anteriormente ocupaba la Escuela Militar y contará con más de 170,000 metros cuadrados. Este proyecto surge de una alianza estratégica entre el gobierno salvadoreño y China, con el objetivo de capitalizar las innovaciones técnicas del gigante asiático.

A diferencia de las estructuras pesadas del siglo anterior, este recinto promueve una “coexistencia armónica”. Su diseño se distingue por líneas curvas y una marquesina de rejilla modular que genera un juego de luces y sombras natural, proporcionando una sensación de ligereza a pesar de su imponente tamaño.

Ubicación : Antiguo Cuscatlán, El Salvador

: Antiguo Cuscatlán, El Salvador Capacidad : 50,000 personas (butacas individuales)

: 50,000 personas (butacas individuales) Superficie : 170,000 m²

: 170,000 m² Estacionamiento : Más de 2,000 vehículos

: Más de 2,000 vehículos Inauguración: Horizonte hacia el año 2027

El verdadero lujo de esta obra no radica únicamente en su estética, sino en su inteligencia operativa. El estadio incorporará sistemas de gestión digital para optimizar el consumo de energía y agua, posicionándose como un paradigma de arquitectura ecológica en América Latina.

Se estima que el proyecto podría estar finalizado en 2027.

Además de cumplir con los más altos estándares de la FIFA para partidos internacionales, el complejo se ha diseñado para ser un centro de entretenimiento integral. El proyecto incluye:

Zonas VIP y salas de prensa de última generación.

y salas de prensa de última generación. Áreas específicas para festivales y espectáculos de escala global.

de escala global. Canchas anexas de baloncesto y fútbol rápido para uso comunitario.

para uso comunitario. Accesibilidad total para personas con movilidad reducida y familias.

Se anticipa que el proyecto se complete para 2027, convirtiéndose en uno de los orgullos arquitectónicos de El Salvador.