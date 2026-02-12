Recientemente, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) anunció que suspenderá temporalmente sus operaciones debido a una renovación tecnológica necesaria. La medida no solo implica el cierre de las oficinas físicas, sino también la interrupción de los servicios digitales y telefónicos, ya que el sistema será apagado por completo durante el proceso de actualización. Como consecuencia, se cancelaron turnos programados para miles de personas que no podrán renovar ni gestionar una nueva licencia de conducir, ni realizar otros trámites, hasta que las oficinas vuelvan a estar operativas y el sistema funcione con normalidad. El cierre fue anunciado por el DMV como parte de una actualización tecnológica integral. El organismo realizará una modernización de su sistema informático central, una infraestructura que en algunos casos tiene varias décadas de antigüedad y que necesita ser reemplazada para mejorar la seguridad y eficiencia de los servicios. Según las autoridades, el objetivo es migrar millones de registros a una plataforma unificada más moderna, que permita agilizar trámites como renovaciones de licencias, registros vehiculares e identificaciones estatales. Durante el proceso será necesario apagar completamente el sistema, lo que implica la suspensión tanto de la atención presencial como de los servicios online. El cierre comenzará el viernes 13 de febrero a las 14:00 horas y se extenderá hasta el miércoles 18 de febrero. Durante esos cinco días consecutivos no habrá atención en oficinas físicas ni funcionamiento del portal web oficial, por lo que no se podrán iniciar ni completar gestiones. Esto significa que trámites como renovaciones de licencia, exámenes de manejo, registros de vehículos, cambios de dirección o emisión de identificaciones quedarán completamente suspendidos hasta la reapertura. Las autoridades recomendaron a los usuarios adelantar cualquier gestión urgente antes del inicio del apagón o esperar hasta que el sistema vuelva a operar con normalidad.