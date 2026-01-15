El Gobierno examinará coche por coche el cumplimiento de un requisito fundamental del DMV. (Imagen ilustrativa generada con ChatGPT)

El Gobierno de Estados Unidos intensificará los controles vehiculares en la ciudad de Chicago con el objetivo de verificar el cumplimiento de un requisito fundamental exigido por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV).

Según informaron autoridades estatales, los operativos se concentrarán en garantizar que los automovilistas cumplan con las normas vigentes de identidad, residencia, número del Seguro Social y seguro vehicular, requisitos indispensables para circular legalmente en el estado de Illinois.

Información de la DMV y sus efectos en conductores

Durante los controles, los agentes verificarán que cada conductor cuente con documentación válida y actualizada. En particular, se exigirá prueba de identidad oficial, comprobantes de residencia en Illinois, número de Seguro Social, o documentación alternativa autorizada y constancia de seguro automotor vigente.

El Gobierno examinará coche por coche el cumplimiento de un requisito fundamental del DMV. (Fuente: Archivo)

Las autoridades remarcaron que la falta de alguno de estos requisitos puede derivar en multas, retención del vehículo o suspensión de la licencia, dependiendo de la gravedad de la infracción y de los antecedentes del conductor.

Requisitos obligatorios para circular legalmente en Illinois

De acuerdo con la información oficial del Illinois Secretary of State, organismo que supervisa las funciones del DMV en el estado, todo conductor debe acreditar:

Prueba de identidad y residencia

Se aceptan documentos oficiales emitidos por autoridades federales o estatales que confirmen la identidad del solicitante y su domicilio actual en Illinois, como facturas de servicios, contratos de alquiler o estados de cuenta bancarios.

Número del Seguro Social

El número del Seguro Social es obligatorio para la mayoría de los trámites del DMV. En casos específicos, pueden aceptarse documentos alternativos emitidos por la Administración del Seguro Social.

Seguro vehicular vigente

Illinois exige que todos los vehículos cuenten con seguro de responsabilidad civil activo. Conducir sin cobertura constituye una infracción grave y puede implicar sanciones económicas elevadas y la suspensión de la licencia.

Por qué se refuerzan los controles en Chicago

Las inspecciones se intensifican en zonas de alto tránsito de Chicago, donde las autoridades detectaron un aumento de conductores sin seguro o con documentación incompleta. El objetivo, según el estado, es mejorar la seguridad vial y reducir el número de vehículos que circulan fuera de la ley.