En esta noticia Nueva tormenta con oleadas de aire frío: dónde tendrá lugar

Una nueva tormenta con nieve y oleadas de aire frío se desplazará por Estados Unidos desde el centro hasta la Costa Este del país en las próximas horas.

Los expertos indican que este temporal no se intensificará rápidamente como los anteriores que tuvieron lugar en enero, por lo que, aunque se espera caída de nieve, no podrá compararse en magnitud ni duración.

Además, si bien el frío no se ha ido y el temporal hará incluso que el aire gélido se traslade, se pronostica que antes del inicio de las lluvias aumente la temperatura levemente, aliviando en ciertas zonas las condiciones invernales extremas que predominan hace varios días.

Nueva tormenta con oleadas de aire frío: dónde tendrá lugar

De acuerdo con lo señalado por especialistas de AccuWeather, la tormenta de desplazará del martes al miércoles desde el oeste de Tennessee hasta la costa de Virginia.

La nieve que acompañará este clima caerá desde el sur de Illinois y el este de Misuri hasta el este de Virginia, Maryland y Delaware, con las concentraciones más fuertes en el sur de Indiana, Ohio, Kentucky y Virginia Occidental.

Una nueva ronda de nieve tendrá lugar dentro de pocas horas. Fuente: archivo.

Una vez que la tormenta haya pasado, los expertos pronostican otra ola de aire gélido para el valle de Ohio y el sureste.

Cambio de temperaturas: dónde podría ser beneficiosa la tormenta

La llegada del breve aumento de temperaturas beneficiará a ciudades como Nashville y Raleigh, que podrían alcanzar máximas de 10°C después de varios días de temperaturas bajo cero.

Se espera que esto ayude a derretir las zonas aún congeladas por las tormentas anteriores.