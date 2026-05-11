La cotización del peso mexicano cerró a USD 17.1959 este lunes, 11 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una modificación del -0.04%. El peso mexicano retrocedió recientemente: en la última semana cayó -1.03% y en el último año acumuló -9.81%, lo que sugiere una tendencia bajista sostenida. La volatilidad económica del Peso mexicano en la última semana, con un 6.87%, es menor que su volatilidad anual de 7.75%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del peso mexicano presenta una tendencia negativa, puesto que el dato de -1 es menor que cero, indicando que en comparación con los días pasados, la moneda ha perdido valor. Esta situación ha provocado preocupación entre los inversores, que observan con atención los factores que influyen en este descenso. La tendencia a la baja podría estar relacionada con variables económicas internas y externas que afectan la confianza en la moneda, así como cambios en el entorno global. Es fundamental monitorear cómo esta tendencia evoluciona en los próximos días para anticipar posibles ajustes en el mercado. Los ciudadanos que necesiten transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.