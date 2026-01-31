El Servicio de Impuestos Internos (IRS) de Estados Unidos indica en su sitio web oficial cuáles son las circunstancias en las que sus funcionarios especiales podrían visitar el domicilio o negocio de un contribuyente.

Este tipo de labor es realizado por el equipo de Investigación Criminal, miembros de la policía -y los únicos agentes armados del IRS- que trabajan para la agencia recaudadora con potestad para, cuando se considere necesario, realizar inspecciones sin previo aviso.

¿Qué investigan los agentes especiales del IRS?

De acuerdo con lo informado por las autoridades, estos oficiales del IRS son los encargados de llevar a cabo investigaciones relacionadas con delitos fiscales criminales como violaciones del Código de Rentas Internas (IRC), de la Ley de Secreto Bancario y de las leyes sobre blanqueo de capitales.

Estos agentes son los únicos funcionarios armados del IRS. Fuente: archivo.

Por su tarea, están autorizados a visitar o llamar a un contribuyente sin previo aviso para investigar su caso particular y también a comunicarse con terceros que se encuentren relacionados con la causa que se investiga. Además, pueden enviar correos electrónicos desde una plataforma ajena.

Aunque estos oficiales realizan una revisión profunda del historial tributario, las autoridades enfatizan en que bajo ninguna circunstancia solicitarán información personal identificable (PII), trabajarán en casos de impuestos civiles o exigirán pagos inmediatos .

Información importante del IRS para todos los contribuyentes

El ente recaudador indica que, si uno de sus agentes especiales realiza una visita sin aviso, el tributante involucrado puede utilizar la Herramienta de Verificación de Empleados para confirmar que efectivamente trabaja para la agencia.

“Los agentes especiales de Investigación Criminal presentan credenciales policiales cuando investigan”, afirma IRS, siendo esta la manera de verificar la identidad del oficial.