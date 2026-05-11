El valor del euro finalizó la jornada en USD 0.8489 este lunes, 11 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.13% en comparación con la cotización del día anterior. La cotización del Euro retrocedió -0.75% en la última semana y -1.46% en el último año, señalando una tendencia bajista reciente. La volatilidad económica de la última semana del Euro ha sido del 3.46%, que es menor que la volatilidad anual del 6.44%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Euro ha mostrado una tendencia positiva, ya que el dato de los últimos dos días consecutivos es 2. Esto indica que en comparación con los días anteriores, el Euro ha experimentado un incremento en su valor, lo que refleja un fortalecimiento en su cotización. Este crecimiento en la valoración del Euro también sugiere un posible aumento en la confianza de los inversores, en un contexto donde las expectativas económicas son optimistas. Sin embargo, es importante seguir monitoreando esta tendencia para evaluar su sostenibilidad en el futuro. Para convertir euro a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.