El horario de verano en Estados Unidos volverá a modificar la rutina de millones de personas en 2026. Como ocurre cada año bajo la normativa federal vigente, los relojes se ajustarán en dos momentos clave: uno en marzo y otro en noviembre. El objetivo sigue siendo el mismo: aprovechar mejor la luz natural durante los meses de mayor actividad.

Aunque el sistema es conocido, cada año surgen dudas sobre cuándo se adelanta el reloj, cuándo se atrasa y qué estados quedan afuera del cambio.

Cuándo empieza el horario de verano en Estados Unidos en 2026

El inicio del Daylight Saving Time (DST) en 2026 está programado para el domingo 8 de marzo. Ese día, durante la madrugada, se realiza el ajuste oficial.

Hora del cambio: 2:00 a. m. (hora local)

Qué pasa con el reloj: se adelanta una hora y pasa directamente a las 3:00 a. m.

Efecto inmediato: tardes con más luz natural y una hora menos de sueño esa noche

Imagen: archivo.

Este cambio marca el comienzo del período en el que el país permanece bajo horario de verano durante varios meses.

Y cuándo termina el horario de verano en 2026

El regreso al horario estándar se producirá el domingo 1 de noviembre de 2026, también en la madrugada.

Hora del cambio: 2:00 a. m.

Qué pasa con el reloj: se atrasa una hora y vuelve a marcar la 1:00 a. m.

Efecto inmediato: amaneceres más tempranos y noches que llegan antes

Este ajuste suele ser mejor recibido por quienes valoran recuperar una hora de descanso.

Adelantar o atrasar el reloj: la regla fácil para no confundirse

En Estados Unidos se utiliza una fórmula simple para recordar cada cambio del horario de verano:

Marzo: se adelanta el reloj una hora

Noviembre: se atrasa el reloj una hora

Este esquema se mantiene igual en todas las zonas horarias que aplican el DST, desde la Costa Este hasta la Costa del Pacífico.

Estados que no cambian la hora en 2026

Aunque la mayoría del país aplica el cambio de horario, existen excepciones contempladas por la ley federal. Estos estados y territorios no modifican el reloj durante el año:

Hawái

Arizona (excepto la Nación Navajo)

Puerto Rico

Guam

Islas Vírgenes de EE.UU.

Samoa Americana

En estas regiones, el horario se mantiene estable durante los doce meses.

Zonas que sí aplican el horario de verano

El resto de los estados norteamericanos ajustan la hora de forma sincronizada, independientemente de su zona horaria:

Este: Nueva York, Florida, Georgia

Centro: Texas, Illinois

Montaña: Colorado, Utah

Pacífico: California, Washington

En todos los casos, el cambio se realiza a las 2:00 a. m. hora local.