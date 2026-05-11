Al cierre de mercados de este lunes, 11 de mayo de 2026 en Estados Unidos, el libra esterlina cotizó a USD 0.7338. En comparación con el día previo, esta cifra refleja una fluctuación del -0.43%. En la última semana la Libra esterlina retrocedió -0.64% y en el último año acumuló una caída de -1.61%, evidenciando una tendencia bajista reciente. La volatilidad económica de la última semana de la Libra esterlina fue del 6.24%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año, ya que la volatilidad anual se sitúa en el 6.34%. Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha presentado una tendencia positiva, ya que el dato de -1 ha resultado ser un número positivo. Esto indica que, en comparación con los días pasados, la moneda ha experimentado un incremento en su valor. Este aumento sugiere un fortalecimiento de la Libra esterlina, lo que podría estar influenciado por factores económicos recientes o un aumento en la demanda. Sin embargo, es importante monitorear cómo evolucionará esta tendencia en los próximos días. Existen diversas formas de enviar dinero desde Estados Unidos hacia otros países. Algunos de ellos son los siguientes: Un dato a tener en cuenta es que cada una de estas alternativas cobra distintas tasas de interés. Por ello, es necesario analizar cada alternativa antes de utilizar alguno de estos envíos.