El valor del peso colombiano finalizó la jornada en USD 3750.0 este lunes, 11 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del 0.46% en comparación con la cotización del día anterior. En el mercado del Peso colombiano, la última semana registró un leve avance de 1.00%, pero en el último año acumula una caída de 6.43%, lo que indica una mejora reciente dentro de una tendencia anual negativa. La volatilidad económica del Peso colombiano en la última semana fue del 4.85%, lo cual es significativamente menor que la volatilidad anual del 12.89%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en comparación con el último año. La tendencia de la cotización del Peso colombiano hoy es positiva y considerando que el dato 1 es 3, podemos observar un crecimiento constante en su valor en relación con los días pasados. Esta alza refleja un fortalecimiento de la moneda, lo cual podría deberse a factores económicos favorables. Con un dato 1 positivo, los inversores muestran confianza en el Peso colombiano. Este crecimiento podría potenciar la estabilidad económica del país y mejorar las expectativas de inversión a corto plazo. Las personas que necesiten convertir peso colombiano a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura tendrán que ir a bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.