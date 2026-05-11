La cotización del quetzal guatemalteco cerró a USD 7.6245 este lunes, 11 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra expresa una fluctuación del -0.06%. La cotización del quetzal guatemalteco mostró una variación positiva: en la última semana fue de 2.03% y en el último año de 1.56%, sugiriendo una tendencia alcista moderada. La volatilidad económica de la última semana del Quetzal guatemalteco, con un 11.98%, es significativamente menor que la volatilidad anual del 19.61%, lo que indica que su comportamiento ha sido mucho más estable en el último año. Hoy, la cotización del Quetzal guatemalteco presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 refleja un aumento en su valor respecto a los días anteriores. Este incremento sugiere una serie de factores que pueden estar impulsando un mayor interés en la moneda local. Comparado con los días pasados, la tendencia parece consolidarse, lo que puede ser un reflejo de una mejora en la economía local o factores externos que afectan la oferta y la demanda. Sin embargo, es importante mantenerse atento a las fluctuaciones que podrían revertir esta tendencia. Los ciudadanos que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus necesidades. Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.