Una tormenta negra de gran intensidad avanza sobre el clima en Estados Unidos y pone en alerta a millones de personas por el impacto que podría generar en los próximos días. El fenómeno combina fuertes nevadas, vientos intensos y temperaturas extremas, un escenario que eleva el riesgo de cortes de luz y problemas en los servicios básicos.

Los organismos meteorológicos oficiales advirtieron que este evento invernal tendrá un alcance amplio y condiciones severas. El mal tiempo podría afectar la movilidad, la infraestructura y el suministro eléctrico, especialmente en regiones donde la nieve y el viento actuarán de forma simultánea.

Servicio Meteorológico Nacional: expertos advierten de una fuerte tormenta que llega el fin de semana

El pronóstico indica nevadas intensas con acumulaciones rápidas de nieve en distintos puntos del país. A esto se suman ráfagas de viento muy fuertes que reducirán la visibilidad y complicarán la circulación en rutas y autopistas.

Una fuerte tormenta con nevadas llega para el fin de semana a diversas zonas de Estados Unidos. Fuente: Archivo. Nano Banana

En algunas zonas, las condiciones podrían volverse peligrosas en pocas horas. La combinación de nieve, hielo y viento favorece la formación de tormentas invernales severas, uno de los escenarios más riesgosos durante el invierno en Estados Unidos.

Alerta por cortes de energía eléctrica

Uno de los principales focos de preocupación es la posible falta de servicio eléctrico. El peso de la nieve acumulada y la fuerza del viento pueden provocar la caída de árboles y dañar las líneas de alta tensión.

Las autoridades advierten que podrían registrarse apagones prolongados, afectando calefacción, internet y comunicaciones. Este riesgo es mayor en áreas rurales y en estados del norte y del centro del país, donde el impacto de la tormenta será más fuerte.