En una era dominada por pantallas, tablets y aplicaciones para organizar tareas, un hábito que parecía antiguo vuelve a ganar protagonismo: escribir a mano. Lo que para muchos puede parecer una costumbre pasada de moda, en realidad es una práctica respaldada por la psicología y la neurociencia. Diversos estudios sostienen que usar papel y bolígrafo durante una reunión o clase no solo ayuda a registrar información, también potencia la memoria, mejora la capacidad de análisis y favorece una comprensión más profunda de lo que se escucha. Cuando una persona toma notas en una computadora suele tener la posibilidad de copiar casi todo lo que escucha. El problema es que ese proceso puede volverse automático: se registra información, pero muchas veces sin procesarla. En cambio, al escribir a mano, el cerebro debe hacer una selección constante: escuchar, interpretar, resumir y decidir qué es realmente importante. Ese proceso activa múltiples funciones cognitivas al mismo tiempo: Especialistas en neurociencia explican que el movimiento de la mano, la coordinación visual y el esfuerzo de formar palabras fortalecen la conexión entre aprendizaje y memoria. Más allá del beneficio cerebral, escribir sobre papel también cambia la manera en que una persona interactúa con sus ideas. Las notas manuscritas suelen incluir flechas, subrayados, dibujos, esquemas o palabras destacadas que ayudan a construir relaciones entre conceptos, algo menos espontáneo en una pantalla. Además, dedicar unos minutos a revisar las notas después del encuentro permite consolidar mejor la información y transformar apuntes sueltos en decisiones concretas. Aunque la tecnología domina el día a día, la ciencia parece coincidir en algo: cuando se trata de recordar mejor y pensar con más claridad, el papel y el bolígrafo siguen teniendo ventaja.