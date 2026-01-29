En esta noticia
El ciclo lectivo 2026-2027 tendrá tres nuevas modalidades virtuales en el Distrito Escolar Independiente de Cypress-Fairbanks (CFISD) de Texas.
Esto se da en respuesta a la Ley del Senado 569, que permite a las distintas jurisdicciones educativas obtener financiamiento destinado a estudiantes que participen en programas virtuales.
Durante el ciclo lectivo 2024-2025, esto significó un total de 1,112 estudiantes que participaron bajo esta modalidad en el distrito. En ese sentido, las autoridades indican que el nuevo programa atenderá la demanda creciente de la comunidad y se lanzará, en principio, para cursos limitados de primaria y preparatoria, aunque tiene posibilidad de expansión.
Vuelven las clases virtuales en 2026: qué alumnos podrán cursarlas
El programa de manera integral es conocido como CDISD Virtual Pathways y constará de tres modalidades, destinadas a diferentes niveles de educación: CFISD Virtual Academy, CFISD Flex Learning y CFISD Supplemental Courses.
Cómo será cada una de estas modalidades
De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las diferentes propuestas estarán presentadas de la siguiente manera
CFISD Virtual Academy
- Es una opción completamente en línea
- Principalmente asincrónica con algunas actividades sincrónica
- Plantea grupos reducidos por actividad
Este programa estará dentro de las escuelas CFISD y se destinará a actividades extracurriculares y de la UIL
Estará disponible para
- Estudiantes de 9° a 12° grado (aproximadamente de 14 a 18 años)
- Estudiantes de 4° a 5° grado (aproximadamente de 9 a 11 años)
- Podría expandirse al nivel secundario inferior en 2027-2028
CFISD Flex Learning
- Está destinada a quienes buscan cursar de manera presencial, pero combinar la modalidad con determinadas clases virtuales.
- Permite completar un máximo de 2 materias asincrónicas
Estará disponible para
- Estudiantes de 11° y 12° (aproximadamente entre 16 y 18 años)
CFISD Supplemental Courses
- Ofrece cursos en línea fuera del horario escolar habitual y es similar a una escuela de verano
- Será arancelada
Estará disponible para
- Todos los estudiantes de secundaria superior
La fecha definitiva de inscripción para cualquiera de estos programas es el 16 de febrero.