El ciclo lectivo 2026-2027 tendrá tres nuevas modalidades virtuales en el Distrito Escolar Independiente de Cypress-Fairbanks (CFISD) de Texas.

Esto se da en respuesta a la Ley del Senado 569, que permite a las distintas jurisdicciones educativas obtener financiamiento destinado a estudiantes que participen en programas virtuales.

Durante el ciclo lectivo 2024-2025, esto significó un total de 1,112 estudiantes que participaron bajo esta modalidad en el distrito. En ese sentido, las autoridades indican que el nuevo programa atenderá la demanda creciente de la comunidad y se lanzará, en principio, para cursos limitados de primaria y preparatoria, aunque tiene posibilidad de expansión.

Vuelven las clases virtuales en 2026: qué alumnos podrán cursarlas

El programa de manera integral es conocido como CDISD Virtual Pathways y constará de tres modalidades, destinadas a diferentes niveles de educación: CFISD Virtual Academy, CFISD Flex Learning y CFISD Supplemental Courses.

La inscripción final se realizará a mediados de febrero. Fuente: archivo.

Cómo será cada una de estas modalidades

De acuerdo con la información difundida por las autoridades, las diferentes propuestas estarán presentadas de la siguiente manera

CFISD Virtual Academy

Es una opción completamente en línea

Principalmente asincrónica con algunas actividades sincrónica

Plantea grupos reducidos por actividad

Este programa estar á dentro de las escuelas CFISD y se destinará a actividades extracurriculares y de la UIL

Estará disponible para

Estudiantes de 9° a 12° grado (aproximadamente de 14 a 18 años)

Estudiantes de 4° a 5° grado (aproximadamente de 9 a 11 años)

Podría expandirse al nivel secundario inferior en 2027-2028

CFISD Flex Learning

Está destinada a quienes buscan cursar de manera presencial, pero combinar la modalidad con determinadas clases virtuales.

Permite completar un máximo de 2 materias asincrónicas

Estará disponible para

Estudiantes de 11° y 12° (aproximadamente entre 16 y 18 años)

CFISD Supplemental Courses

Ofrece cursos en línea fuera del horario escolar habitual y es similar a una escuela de verano

Será arancelada

Estará disponible para

Todos los estudiantes de secundaria superior

La fecha definitiva de inscripción para cualquiera de estos programas es el 16 de febrero.