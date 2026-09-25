La Organización de las Naciones Unidas publicó este jueves una declaración sobre las acciones a tomar frente al creciente incremento del nivel del mar.

“No es un escenario lejano, sino una realidad que muchas personas ya experimentan. El aumento del nivel del mar está impulsado principalmente por el calentamiento de los océanos y el derretimiento de las capas de hielo y los glaciares, y observamos con preocupación que este fenómeno se está acelerando”, afirma el texto.

En la declaración adoptada por los Estados en la Asamblea General se especificó entonces cuál sería su postura si el territorio de un país desapareciera bajo el agua, cómo accionar con los perjudicados por este fenómeno y otras medidas preventivas que consideran necesarias en este contexto.

Es importante destacar que este texto no tiene consecuencias jurídicas por sí sólo -aunque se indica que las propuestas están basadas en normas vigentes del derecho internacional- sino que establece una postura común sobre esta situación.

Declaración de la ONU: cuál es la postura sobre los países cuyos territorios podrían quedar bajo el mar

De acuerdo con lo explicado, este fue uno de los temas más sensibles de la declaración, que se estuvo negociando desde finales de 2025.

El texto, sobre este punto, asegura que “ una vez constituido un Estado, la desaparición de uno de sus elementos constitutivos no implicaría necesariamente la pérdida de su condición de Estado ”.

Por este motivo se expresó el apoyo a la continuidad de esos Estados, su soberanía, responsabilidades, derechos y membresía a la organización.

El aumento del nivel del mar es una preocupación global y este consenso establece una postura conjunta sobre cómo abordar la problemática.

Otros puntos de la Declaración que publicó ONU el jueves

Otro de los puntos detalla que toda la infraestructura esencial -hospitales, conexiones, redes, etc.- de islas y países costeros debería construirse previendo los cambios de este fenómeno y, en línea con este punto, el texto enfatiza en la importancia de reforzar los estudios científicos que brindan información clave.

Además, se pidió incrementar la financiación tanto pública como privada de los países con mayor riesgo: “Destacamos la necesidad de fortalecer las alianzas y la cooperación para movilizar y proporcionar apoyo financiero, técnico y en materia de políticas para abordar el aumento del nivel del mar en los países en desarrollo, en particular los Pequeños Estados Insulares en Desarrollo (SIDS) y los Países Menos Adelantados (LDCs)”.

Dado que las consecuencias de esta problemática también afectan actividades clave como el turismo, el transporte o las fuentes de agua dulce, por ejemplo, el texto señala que estos puntos deben tenerse en cuenta al planificar políticas de protección.