La Administración del Seguro Social (SSA) de Estados Unidos diferencia tres momentos puntuales en los que una persona de puede solicitar sus beneficios por jubilación.

Si bien el monto a cobrar depende de los ingresos que cada futuro titular haya tenido durante su período de actividad, la edad a la que se presenta el trámite define si la prestación debe reducirse, entregarse completa de la forma en la que estaba prevista o aumentarse.

Estos tres escenarios están atravesados por un número esencial para el sistema de la agencia federal: la edad plena de jubilación.

¿Qué es la edad plena de jubilación?

Si bien Estados Unidos permite jubilarse a quienes hayan acumulado 40 créditos en su historial de trabajo y ya tengan 62 años o más, la edad plena es el momento en el que SSA considera que se está apto para recibir la prestación completa.

Para quienes alcanzan 62 años en 2026, esta edad es 67, pero varía según el año de nacimiento. Las personas que deseen consultar la suya podrán hacerlo clicando aquí.

Cuáles son los 3 momentos en los que una persona puede solicitar la jubilación de SSA y qué cambia en cada uno

Tomando como referencia el momento en el que cada persona alcanza su edad plena de jubilación, existe:

Retiro adelantado

Es el que obtienen todos los adultos mayores que se retiran en el período que comprende desde los 62 años a la edad plena.

Si bien esta alternativa permite recibir el dinero durante más tiempo, SSA especifica que los beneficios se reducen en un 0.5% por cada mes que se solicitó la prestación antes de alcanzar la edad plena.

“Por ejemplo, si su plena edad de jubilación es 67 y solicita los beneficios del Seguro Social a los 62 años, solo recibirá aproximadamente el 70 % de la cantidad de sus beneficios completos”, indica la agencia federal.

En Estados Unidos pueden solicitar los beneficios de jubilación de SSA los adultos que hayan alcanzado los 40 créditos y los 62 años. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Retiro en la edad plena

Quienes opten por esta opción, no verán ni descuentos ni aumentos, sino que estarán habilitados a acceder a sus pagos completos.

Retiro aplazado

Existe la posibilidad de postergar el momento de jubilación incluso después de haber alcanzado la edad plena. En estos casos, se recibirá una jubilación más alta, proporcional al tiempo que se aguardó para realizar la gestión.

“Añadiremos el aumento automáticamente por cada mes desde que cumpla su plena edad de jubilación hasta que comience a recibir los beneficios o hasta que cumpla los 70 años, lo que ocurra primero”, se explica.

El cálculo según cada caso puede realizarse aquí.

Trabajar y recibir beneficios de SSA: información que todos deben conocer

SSA permite a los titulares de esta prestación que se mantengan en actividad si así lo desean incluso después de haber solicitado.

No obstante, la edad plena vuelve a jugar un rol clave sobre este punto, porque hasta antes de alcanzarla existe un límite de ganancias que se puede tener. Cuando se sobrepase, se harán deducciones en la prestación.

A números actualizados de 2026, a quienes se encuentren por debajo de su edad de jubilación y superen el límite anual de 24.480 dólares, se le quitará 1 dólar por cada 2 que se ganen por encima del límite.

Hay una regla diferencial para el año en el que se alcanza la edad plena de jubilación, donde el límite de ingresos es mayor. En 2026 se descuenta 1 dólar por cada 3 que se ganen por encima del límite para los meses previos a cumpleaños, que es de 65.160.

“A partir del mes en que alcances la edad completa de jubilación, puedes recibir tus beneficios sin límite en tus ingresos”, asegura SSA.