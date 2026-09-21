La hipertensión arterial se ha posicionado como una de las principales causas de muerte prematura en el mundo, según datos publicados en 2025 por la Organización Mundial de la Salud. En esa línea, el informe estima además que aproximadamente 630 millones de adultos viven con esta enfermedad sin saberlo.

Incorporar en el día a día hábitos que ayuden a prevenir su aparición es la recomendación experta y la Universidad de Havard destaca 5 puntos clave a considerar.

Cómo se mide la presión arterial y qué valores se usan para categorizarla

La universidad explica que la presión arterial está compuesta por dos valores. En primer lugar, la presión sistólica es el número más alto, que representa la presión que genera el corazón al latir. La presión diastólica es el número más bajo y equivale a la presión en los vasos sanguíneos entre los latidos.

Como parte de las rutinas de chequeo los expertos verifican que estos valores se encuentren en los parámetros adecuados y diagnostican que existe presión arterial alta cuando uno o ambos se encuentran por encima de lo que deberían.

En personas no embarazadas, los valores normales son menos de 120/80 mm Hg, se considera elevada cuando va de 120/80 a 129/79 mm Hg, hipertensión en estadio 1 cuando son de 130/80 a 139/89 mm Hg e hipertensión en estadio 2 cuando los valores van de 140/90 mm Hg en adelante.

Es importante destacar que, para garantizar una lectura precisa de los valores, el control debe realizarlo un especialista de la salud.

La hipertensión es una de las causas de muerte prematura más comunes del mundo, de acuerdo con la OMS. Imagen: Freepik.

Las 5 claves que recomienda Harvard para prevenir la hipertensión arterial

Si bien la hipertensión no causa síntomas, los expertos indican que puede dañar de manera silenciosa el cerebro, los ojos, el corazón, los riñones y las arterias. Con el fin de combatir esta enfermedad en pequeños hábitos del día a día, Harvard aconseja

Realizar ejercicio aeróbico con regularidad

Limitar el consumo de sal y bebidas alcohólicas

Seguir una dieta rica en frutas y verduras, así como también baja en grasas saturadas

No fumar

Mantener un peso corporal saludable

“Simplemente cambiar lo que comes y bebes puede reducir la presión arterial sistólica hasta en 11 puntos, según algunas estimaciones”, se indica.