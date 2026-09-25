El Gobierno de Estados Unidos revisa los padrones electorales de 47 estados: ya detectó más de 30.000 registros erróneos de no ciudadanos.

El Gobierno de Estados Unidos presiona a las agencias federales como el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) para que aceleren la busqueda de no ciudadanos registrados para votar antes de las elecciones de medio término del 3 de noviembre.

Según los datos oficiales, se habrían registrado a más de 30.000 personas no ciudadanas por error desde el 2000 debido a fallas tecnológicas y administrativas. Aunque no es un número capaz de influir gravemente en una elección, el Gobierno busca combatir el voto ilegal impulsando la Save America Act.

El DHS revisará los padrones en busca de no ciudadanos: ¿Por qué hay personas no elegibles en el registro de votantes?

El DHS activó un operativo de revisión de padrones electorales en al menos 47 estados para identificar posibles casos de personas no ciudadanas registradas para votar.

De acuerdo a una investigación realizada por Reuters, los estados encontraron a más de 30.000 personas que se habían identificado como no ciudadanas en los registros de votantes y se afirmó que se debía a fallas de software y errores administrativos.

La Ley Nacional de Registro de Votantes promulgada en 1993 permite integrar el trámite de inscripción electoral con gestiones realizadas ante organismos estatales, como los Departamentos de Vehículos Motorizados (DMV).

Los inmigrantes legales pueden obtener licencias de conducir en 50 estados si cumplen con determinados requisitos migratorios y en algunos incluso se las conceden a indocumentados: una falla en la transferencia o procesamiento de esos datos puede terminar incorporando a una persona que no reúne los requisitos para votar.

De acuerdo a una investigación realizada por Reuters, los estados encontraron a más de 30.000 personas que se habían identificado como no ciudadanas en los registros de votantes y se afirmó que se debía a fallas de software y errores administrativos. Fuente: EFE EFE/ Octavio Guzmán

Los estados en los que se detectaron 30.000 registros erróneos: ¿Cuáles son?

Se detectaron problemas de este tipo en 12 estados, gobernados tanto por republicanos como por demócratas:

California

Illinois

Iowa

Nevada

Nueva Jersey

Ohio

Oregón

Pensilvania

Dakota del Sur

Texas

Utah

Virginia

¿Qué sucede con los votantes ilegales?

La aparición de personas no ciudadanas en registros no implica que hayan intentado votar de manera ilegal.

No obstante, en Estados Unidos votar en una elección federal sin ser ciudadano estadounidense constituye un delito federal, aunque las consecuencias dependen de la conducta imputada y de si hubo otras infracciones asociadas.

La norma federal 18 U.S.C. 611 establece que un no ciudadano que vote ilegalmente puede recibir una multa, una pena de hasta un año de prisión o ambas. La situación puede ser más grave cuando, además de votar, la persona se registra fraudulentamente o declara falsamente ser ciudadana estadounidense.

En septiembre de 2026, por ejemplo, el Departamento de Justicia presentó cargos contra 16 personas por conductas que incluían voto ilegal de no ciudadanos, falsas declaraciones de ciudadanía para registrarse o votar y, en algunos expedientes, delitos adicionales.

La norma federal 18 U.S.C. 611 establece que un no ciudadano que vote ilegalmente puede recibir una multa, una pena de hasta un año de prisión o ambas. La situación puede ser más grave cuando, además de votar, la persona se registra fraudulentamente o declara falsamente ser ciudadana estadounidense. Fuente: EPA/SIPA USA Samuel Corum / POOL

El objetivo de nacionalizar el voto: las medidas impulsadas por Donald Trump

Donald Trump planteó que los republicanos deberían “nacionalizar” el voto en al menos 15 lugares y su administración avanzó durante 2026 con distintas medidas para llegar a esta meta. Sin embargo, la Constitución Estadounidense otorga a los estados la principal responsabilidad sobre la administración de las elecciones en el Artículo I, Sección 4, que establece que los estados determinan el tiempo, lugar y forma de las elecciones al Congreso.

Entre las medidas impulsadas se encuentran:

La solicitud de padrones electorales completos y sin datos censurados a los estados.

La revisión de los registros de al menos 47 estados por parte del DHS .

El cruce de información de los votantes con bases de ICE, USCIS, el Departamento de Estado y la Administración del Seguro Social .

La reasignación de cientos de agentes federales para identificar posibles registros de no ciudadanos.

El impulso de mayores requisitos de identificación y prueba de ciudadanía para registrarse o votar.

Las restricciones al voto por correo promovidas por la administración, aunque bloqueadas por la Corte Suprema.

Donald Trump planteó que los republicanos deberían “nacionalizar” el voto en al menos 15 lugares y su administración avanzó durante 2026 con distintas medidas para llegar a esta meta. PX Media

SAVE America Act: ¿Qué propone y por qué es importante entenderla?

La propuesta busca modificar la Ley Nacional del Registro de Votantes que sigue vigente en la actualidad, para exigir que quienes quieran registrarse para votar en elecciones federales deban presentar documentación que acredite ciudadanía estadounidense.

El requisito también alcanzaría a quienes necesiten actualizar datos de su registro electoral, como un cambio de domicilio.

El proyecto también plantea que los estados revisen la elegibilidad de las personas incluidas en sus padrones y utilicen bases federales para verificar su estatus.

La iniciativa fue aprobada por la Cámara de Representantes el 11 de febrero de 2026 y, de acuerdo con la información disponible, continúa su trámite legislativo en el Senado.