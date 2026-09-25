En los últimos años se observa el resurgimiento de un virus que causaba epidemias globales masivas cada dos o tres años y provocaba millones de muertes. Estados Unidos fue declarada libre de esta enfermedad en 2000, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Desde la creación de la vacuna y su aplicación a nivel global, los niveles de contagio disminuyeron y, con ello, también la mortalidad. No obstante, en determinadas zonas del mundo siguen registrándose brotes y esto es lo que sucede actualmente en Estados Unidos.

Se registraron 3.471 casos hasta septiembre: ¿Cuál fue el estado más afectado?

Hasta el 17 de septiembre, Estados Unidos registró 3.471 casos confirmados de sarampión de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De este total, 3.296 contagios estuvieron relacionados con brotes. Se notificaron sobre casos en 47 jurisdicciones del país.

El principal foco se encuentra en Pensilvania, el estado que atraviesa uno de los brotes más graves del país. El Departamento de Salud estatal informó el miércoles 23 de septiembre que ya había 835 casos confirmados en 39 condados de este territorio.

A nivel internaciones, Pensilvania contabilizó 164 hospitalizaciones relacionadas a la enfermedad y cuatro muertes. Según los datos relevados por el estado, de los 835 pacientes infectados que se registraron solo cuatro estaban vacunados.

El brote estadounidense de 2026 supera ampliamente el del año anterior. Durante todo 2025 se habían contabilizado 2.289 casos, frente a los más de 3.400 registrados antes de finalizar septiembre de este año.

Hasta el 17 de septiembre, Estados Unidos registró 3.471 casos confirmados de sarampión de acuerdo a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC). De este total, 3.296 contagios estuvieron relacionados con brotes. Se notificaron sobre casos en 47 jurisdicciones del país. Fuente: Freepik

La primera muerte por sarampión confirmada por los CDC: ¿Por qué no confirmaron las informadas por Pensilvania?

El 23 de septiembre, los CDC confirmaron por primera vez en 2026 una muerte relacionada con el sarampión en el registro nacional. No obstante, la agencia no informó en qué estado sucedió ni afirmó que se trate de alguno de los cuatro fallecimientos que registraron en Pensilvania.

Esto pudo haber sucedido por varias razones, pero principalmente se debe a los criterios que utilizan las autoridades federales y las estatales. Pensilvania ya había confirmado cuatro muertes asociadas al sarampión, pero el CDC decidió basar su conteo nacional en los certificados de defunción procesados por el Centro Nacional de Estadísticas de Salud (NCHS).

Por ello, el organismo trabaja en una definición estandarizada para aplicar el mismo criterio en todos los estados.

Según los datos relevados por el estado, de los 835 pacientes infectados que se registraron solo cuatro estaban vacunados.

¿Cuál es la gravedad del brote y qué medidas se están tomando?

La gravedad del brote no se define únicamente debido a la cantidad de contagios, sino también por su expansión, hospitalizaciones y caída en los niveles de inmunización.

Respecto a la cobertura de la Vacuna Triple Viral (MMR), que protege contra el sarampión, la paperas y la rubéola, cayó del 95,2% en el ciclo 2019-2020 al 92,4% en 2025-2026 en niños de jardín de infantes. De acuerdo a la agencia, se estima que aproximadamente 280.000 niños quedaron expuestos durante el último ciclo escolar.

Pensilvania, uno de los estados más afectados, organizó 156 clínicas temporales de vacunación en las comunidades afectadas y administraron casi 5.200 dosis de la vacuna MMR , por lo que se reportó hasta el 23 de septiembre.

De acuerdo con el Departamento de Salud de Pensilvania, dos dosis de MMR ofrecen aproximadamente un 97% de protección contra el sarampión y continúa siendo la principal herramienta prevención.