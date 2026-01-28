Un descenso térmico inusual y persistente pondrá a Florida bajo alerta este fin de semana, con temperaturas que caerán muy por debajo de los valores normales para esta época del año. El ingreso de aire polar podría derivar en heladas severas y congelamientos con potencial para romper récords históricos en distintas ciudades del estado.

El fenómeno se da en el marco de un invierno particularmente intenso en gran parte del este y el centro de Estados Unidos. En ese contexto, Florida enfrenta las heladas más extremas desde 1936, con registros previstos que igualan o incluso superan marcas de casi un siglo y obligan a extremar precauciones ante sus efectos.

¿Qué zonas de Florida serán castigadas por las heladas más extremas desde 1936?

El avance del sistema frío empujará aire gélido a lo largo de la península de Florida, donde podrían superarse récords diarios que datan de principios del siglo XX . Las anomalías previstas oscilan entre 10 y 30 grados por debajo del promedio histórico, incluso con máximas diurnas iguales o inferiores a las mínimas habituales.

Entre las áreas bajo mayor riesgo se destacan:

Miami : el domingo por la mañana podría romperse el récord de 41°F establecido en 1945.

Orlando: se espera una : se espera una helada dura con mínimas en torno a los 20°F medios, por debajo del récord de 28°F de 1936, con antecedentes comparables recién en enero de 2018.

El avance del sistema frío empujará aire gélido a lo largo de la península de Florida, donde podrían superarse récords diarios que datan de principios del siglo XX.

¿Quiénes deben prepararse y qué efectos pueden provocar estas heladas históricas?

Deben extremar precauciones los residentes del centro y sur de Florida, productores agrícolas, dueños de viviendas sin calefacción adecuada y quienes dependen de servicios expuestos al frío. Las heladas intensas pueden dañar cultivos sensibles, afectar cañerías y generar interrupciones puntuales.

Además, el evento podría producir:

Congelamientos nocturnos capaces de causar daños materiales.

Riesgos para la fauna local por caídas bruscas de temperatura.

Condiciones peligrosas en rutas durante las madrugadas más frías.

La recomendación general es seguir los avisos meteorológicos locales y tomar medidas preventivas ante las heladas más extremas desde 1936 en Florida, un fenómeno poco frecuente para el estado y con potencial impacto inmediato.