Una nueva tormenta invernal con lluvias y precipitaciones se espera para fines de esta semana en la Costa Este de Estados Unidos, combinándose con temperaturas heladas que podrían durar más de 10 días seguidos en determinados sectores.

De acuerdo con lo indicado por los expertos, si esta tormenta logrará cobrar fuerza hasta su máximo potencial se convertiría en lo conocido como “ciclón bomba”, trayendo importantes ráfagas de viento e incluso inundaciones costeras.

Nueva tormenta: las zonas en alerta por un posible ciclón bomba

De acuerdo con lo indicado por especialistas de AccuWeather, a finales de esta semana se espera que una nueva tormenta tome fuerza cerca de la Costa del Golfo, trayendo “lluvias y precipitaciones con hielo y nieve para el sureste.

A medida que el sistema avance hacia el este y, eventualmente, la Costa Atlántica, si alcanzara su máximo potencial se alerta sobre riesgos de vientos intensos e inundaciones desde Carolina del Norte hasta Nueva Inglaterra, intensificando las alertas por nieve a causa de las ráfagas propias de este temporal.

Un ciclón bomba es una tormenta muy intensa que logra fortalecerse en poco tiempo. Fuente: archivo.

Alerta por temperaturas extremas: qué dicen los especialistas

Temperaturas incluso más frías están pronosticadas para el Medio Oeste y el Este con variaciones por debajo de la media histórica que persistirán hasta inicios de febrero.

En el caso de Nueva York, se pronostican al menos 12 días de frío extremo, entrando entre los diez tramos gélidos más largos que se han registrado.

Los especialistas explican que las condiciones invernales se verán reforzadas por el aire helado que traerá la tormenta, cuya estela se dirigirá a la península de Florida, aumentando las posibilidades de que se rompan récords también en esta zona.