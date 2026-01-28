Regresa el frente frío: el SMN advierte el ingreso de una masa polar que traerá bajas temperaturas y posible caída de agua nieve (foto: archivo).

Una potente masa de aire polar avanza sobre gran parte del territorio y provoca un marcado descenso de las temperaturas que se extenderá durante los próximos días. El fenómeno estará acompañado por condiciones inestables, con nieve, lluvias intensas y fuertes vientos que elevan el nivel de alerta en varias regiones, en especial sobre la franja del Atlántico.

Los especialistas advierten que el escenario climático será complejo durante el resto de la semana, con impactos tanto en la vida cotidiana como en la circulación y los servicios. Además del frío extremo, se espera el desarrollo de un sistema de tormentas que podría intensificarse y generar riesgos adicionales en zonas costeras.

El Servicio Meteorológico Nacional alerta por la llegada de un “frio extremo”

El ingreso sostenido de aire de origen ártico mantiene registros térmicos muy por debajo de lo habitual para esta época del año. De acuerdo con los pronósticos oficiales, el frío no dará tregua y se prevé que continúe durante varios días, con sensaciones térmicas aún más bajas debido a la intensidad del viento.

Se espera una ola polar en muchas zonas del país. Fuente: Archivo.

Estas condiciones aumentan el riesgo para la salud, especialmente para quienes permanecen al aire libre por períodos prolongados. Las autoridades recomiendan extremar cuidados, limitar actividades en exteriores y prestar especial atención a niños, adultos mayores y personas en situación vulnerable.

Alerta de tormenta en la Costa Este y riesgo de inundaciones

En paralelo al frío extremo, los meteorólogos monitorean la posible formación de una tormenta sobre la Costa Este. El sistema podría fortalecerse rápidamente y provocar lluvias abundantes, ráfagas intensas y un aumento significativo del nivel del agua en áreas costeras.

El principal foco de preocupación está puesto en el riesgo de inundaciones, tanto urbanas como costeras, debido a la combinación de precipitaciones persistentes y mareas elevadas. Se anticipan complicaciones en zonas bajas, anegamientos temporarios y dificultades en la circulación.