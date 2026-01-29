En esta noticia

Estados Unidos se prepara para enfrentar la tormenta invernal más intensa y fría del año, con un evento meteorológico que traerá nevadas generalizadas, temperaturas extremas y vientos peligrosos en amplias regiones del país. El fenómeno comenzó a desarrollarse en las últimas horas y se extenderá al menos hasta la noche del viernes.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el avance de una masa de aire ártico, combinada con un sistema de baja presión, dará lugar a un escenario de frío extremo poco habitual para esta época, con acumulaciones importantes de nieve y sensaciones térmicas que podrían representar un riesgo para la salud.

Te puede interesar

El Gobierno revisará coche por coche el cumplimiento de un requisito fundamental del DMV

Alerta máxima por una fuerte tormenta invernal

El sistema invernal se desplaza desde las Planicies Centrales hacia el este y el noreste del país, intensificándose a medida que interactúa con aire extremadamente frío proveniente del Ártico. Este choque de masas de aire provocará nevadas persistentes, ráfagas de viento intensas y visibilidad muy reducida, especialmente en rutas y zonas abiertas.

Los pronósticos indican que la nieve continuará acumulándose durante varias horas consecutivas, con picos de mayor intensidad entre el jueves y el viernes. En algunas regiones, la combinación de nieve y viento generará condiciones cercanas a tormentas blancas, dificultando el tránsito y aumentando el riesgo de accidentes.

Meteorólogos del NWS advierten sobre el mal clima que habrá el fin de semana. Fuente: Archivo.
Meteorólogos del NWS advierten sobre el mal clima que habrá el fin de semana. Fuente: Archivo.ChatGPT imagen ilustrativa

Las zonas del país que se encuentran bajo “mayor riesgo”

Las áreas más comprometidas incluyen sectores del Medio Oeste, el Valle de Ohio y el Noreste, donde se esperan acumulaciones de nieve significativas y temperaturas muy por debajo del promedio. En estos lugares podrían registrarse interrupciones en el transporte, cierres de carreteras, cancelaciones de vuelos y demoras en los servicios públicos.

El ingreso de aire polar también provocará sensaciones térmicas extremadamente bajas, lo que incrementa el peligro de hipotermia y congelación para quienes permanezcan al aire libre durante períodos prolongados. Las autoridades alertaron especialmente por el impacto en personas vulnerables, trabajadores expuestos al clima y quienes no cuentan con sistemas de calefacción adecuados.

Te puede interesar

Se viene un “diluvio histórico” que partirá el cielo en dos y traerá temperaturas nunca antes vistas: las zonas en alerta por tormentas y ráfagas de viento

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante este escenario, las autoridades aconsejan tomar medidas preventivas para reducir riesgos y evitar emergencias innecesarias.

Entre las principales recomendaciones se destacan permanecer en el hogar y evitar viajes no esenciales, mantenerse informado a través de comunicados oficiales actualizados, contar con provisiones básicas para varios días, revisar el correcto funcionamiento de la calefacción y proteger tanto a personas mayores como a mascotas del frío intenso.