Regresa el frente frío: el SMN advierte el ingreso de una masa polar que traerá bajas temperaturas y posible caída de agua nieve (foto: archivo).

Estados Unidos se prepara para enfrentar la tormenta invernal más intensa y fría del año, con un evento meteorológico que traerá nevadas generalizadas, temperaturas extremas y vientos peligrosos en amplias regiones del país. El fenómeno comenzó a desarrollarse en las últimas horas y se extenderá al menos hasta la noche del viernes.

Las autoridades meteorológicas advirtieron que el avance de una masa de aire ártico, combinada con un sistema de baja presión, dará lugar a un escenario de frío extremo poco habitual para esta época, con acumulaciones importantes de nieve y sensaciones térmicas que podrían representar un riesgo para la salud.

Alerta máxima por una fuerte tormenta invernal

El sistema invernal se desplaza desde las Planicies Centrales hacia el este y el noreste del país, intensificándose a medida que interactúa con aire extremadamente frío proveniente del Ártico. Este choque de masas de aire provocará nevadas persistentes, ráfagas de viento intensas y visibilidad muy reducida, especialmente en rutas y zonas abiertas.

Los pronósticos indican que la nieve continuará acumulándose durante varias horas consecutivas, con picos de mayor intensidad entre el jueves y el viernes. En algunas regiones, la combinación de nieve y viento generará condiciones cercanas a tormentas blancas, dificultando el tránsito y aumentando el riesgo de accidentes.

Meteorólogos del NWS advierten sobre el mal clima que habrá el fin de semana. Fuente: Archivo. ChatGPT imagen ilustrativa

Las zonas del país que se encuentran bajo “mayor riesgo”

Las áreas más comprometidas incluyen sectores del Medio Oeste, el Valle de Ohio y el Noreste, donde se esperan acumulaciones de nieve significativas y temperaturas muy por debajo del promedio. En estos lugares podrían registrarse interrupciones en el transporte, cierres de carreteras, cancelaciones de vuelos y demoras en los servicios públicos.

El ingreso de aire polar también provocará sensaciones térmicas extremadamente bajas, lo que incrementa el peligro de hipotermia y congelación para quienes permanezcan al aire libre durante períodos prolongados. Las autoridades alertaron especialmente por el impacto en personas vulnerables, trabajadores expuestos al clima y quienes no cuentan con sistemas de calefacción adecuados.

Las recomendaciones del Servicio Meteorológico Nacional

Ante este escenario, las autoridades aconsejan tomar medidas preventivas para reducir riesgos y evitar emergencias innecesarias.

Entre las principales recomendaciones se destacan permanecer en el hogar y evitar viajes no esenciales, mantenerse informado a través de comunicados oficiales actualizados, contar con provisiones básicas para varios días, revisar el correcto funcionamiento de la calefacción y proteger tanto a personas mayores como a mascotas del frío intenso.