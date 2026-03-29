Un sistema climático altamente inestable mantiene en alerta a la región Medio Oeste de Estados Unidos, donde meteorólogos anticipan un escenario extremo con lluvias torrenciales, granizo de gran tamaño y ráfagas de viento que podrían alcanzar los 140 km/h en los próximos días. El fenómeno, impulsado por la combinación de aire cálido y húmedo con un sistema de bajas presiones, podría desencadenar precipitaciones intensas en períodos muy cortos. Especialistas advierten que este evento, ya calificado como el posible “gran diluvio de todos los tiempos”, tiene el potencial de generar acumulados históricos de lluvia, con consecuencias directas sobre ciudades y zonas rurales. Además de las lluvias, el sistema traerá consigo tormentas eléctricas severas con caída de granizo, un fenómeno que puede provocar daños significativos en techos, vehículos y cultivos. Este tipo de granizo se forma por fuertes corrientes ascendentes dentro de las nubes, que congelan gotas de agua hasta convertirlas en bloques de hielo de gran tamaño. Las ráfagas intensas de viento también representan un peligro adicional, ya que podrían generar caída de árboles, cortes de energía y daños en estructuras livianas. En conjunto, estas condiciones elevan el nivel de riesgo en amplias zonas afectadas. Uno de los principales focos de preocupación es la posibilidad de inundaciones repentinas. Las lluvias intensas en poco tiempo podrían superar la capacidad de los sistemas de drenaje, provocando anegamientos en calles, viviendas y rutas. Illinois, Indiana y Ohio son los principales estados bajo amenaza. Los expertos advierten que este tipo de eventos puede evolucionar rápidamente hacia situaciones de emergencia, especialmente en áreas urbanas densamente pobladas o con infraestructura limitada para evacuar grandes volúmenes de agua. Frente a este escenario, las autoridades instan a la población a mantenerse informada y seguir los pronósticos oficiales en tiempo real. Entre las principales medidas preventivas se destacan: