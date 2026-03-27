El calor que dominó buena parte de Estados Unidos durante los últimos días comenzará a perder fuerza con el avance de un frente frío que modificará el tiempo en varias regiones. El cambio llegará con un descenso marcado de temperatura y con focos de lluvias y tormentas durante el fin de semana. De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (NWS) y el Centro de Predicción Meteorológica, el patrón cálido que se instaló sobre el sur y parte del oeste del país empezará a ceder a medida que el sistema avance hacia el este. La transición dejará un escenario de contraste térmico y seguimiento especial por precipitaciones en sectores puntuales. El principal cambio de tiempo se hará sentir en las Llanuras y en sectores del este del país, donde el paso del frente impulsará aire más frío detrás del sistema. Esto provocará un recorte de temperaturas luego de jornadas con valores muy por encima de lo habitual para fines de marzo. Mientras tanto, el oeste seguirá con temperaturas elevadas por encima del promedio, por lo que el alivio no será uniforme en todo el territorio. El contraste entre regiones será una de las claves del pronóstico para este cierre de semana. El cambio más notorio no solo se verá en los termómetros, sino también en la circulación del aire. En varias zonas, el ingreso del aire frío dejará atrás el ambiente pesado y más propio de un inicio temprano de verano que de finales de marzo. Aunque gran parte del país se mantendrá relativamente seca, los organismos meteorológicos marcaron especial atención sobre áreas con precipitaciones y tormentas, especialmente en el extremo sur de Florida y otros puntos donde el frente pueda activar lluvias intensas de forma localizada. Además del riesgo de precipitaciones, el patrón atmosférico también mantiene otras advertencias activas en distintas áreas del país, por lo que se recomienda seguir los avisos locales del NWS antes de viajar o realizar actividades durante el sábado y el domingo. El fin de semana estará marcado por dos escenarios muy claros. Habrá regiones que empezarán a sentir el fin del calor con temperaturas más frescas y aire más seco. Por el otro, algunas zonas seguirán bajo un ambiente más cálido y con posibilidad de tormentas. Por eso, el pronóstico para Estados Unidos no apunta a un solo fenómeno aislado, sino a un cambio amplio en el patrón meteorológico. El avance del frente frío será el factor central que pondrá fin al calor en varias áreas y abrirá un cierre de marzo mucho más inestable en parte del país.