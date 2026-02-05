La modernización militar de Argelia acaba de dar un paso clave. A partir de nuevas imágenes difundidas por observadores locales, se confirmó que Rusia inició la entrega de cazas Su-35S a la Fuerza Aérea argelina, marcando el comienzo de una operación que llevaba meses rodeada de especulación. Aunque ni Moscú ni Argel han comunicado oficialmente cuántas aeronaves ya se encuentran en el país africano, el material publicado muestra al menos dos Su-35S con esquema de pintura e insignias oficiales, una señal clara de que las entregas previstas ya están en marcha. La llegada de los Su-35S a Argelia no surge de la nada. En marzo del año pasado, imágenes satelitales ya habían encendido las alarmas al mostrar un avión de este tipo con insignias argelinas en el aeropuerto de Oum El Bouaghi. En aquel momento, observadores locales incluso lograron registrar en video vuelos de prueba, pese a la ausencia de confirmación oficial. Las nuevas fotografías refuerzan ahora la hipótesis de que esos movimientos iniciales eran parte de un proceso de transferencia ya acordado. Según reportes previos, al menos parte de los Su-35S entregados a Argelia pertenecen a un lote originalmente producido para Egipto, en el marco de un acuerdo firmado en 2018 por un valor cercano a los 3.000 millones de dólares. Dos años después, El Cairo canceló la compra y dejó a varias aeronaves ya fabricadas sin comprador, estacionadas en las inmediaciones de la planta de Komsomolsk-on-Amur, en Rusia. Argelia habría aprovechado ese escenario para incorporar rápidamente un caza de superioridad aérea de última generación. La cooperación militar entre Rusia y Argelia va mucho más allá de estos cazas. Documentos filtrados en redes sociales revelaron que la Fuerza Aérea de Argelia también habría adquirido unos 14 aviones Su-34, acompañados por nuevos sistemas de guerra electrónica. Esta ampliación del paquete habría requerido una inversión adicional cercana a los 175 millones de dólares, confirmando que se trata de un programa integral de modernización aérea, y no de compras aisladas. Las primeras señales de avance en este programa surgieron cuando se difundieron imágenes de los Su-34 volando sobre Zhukovski, en Rusia. Las aeronaves ya presentaban un esquema de pintura desértico, adaptado a los entornos donde operará la Fuerza Aérea argelina. Estos modelos, junto con los Su-35S, están llamados a renovar una flota que actualmente incluye Su-30MKA, MiG-29S/M/M2 y Su-24MK2, muchos de ellos con décadas de servicio. El panorama se vuelve aún más relevante si se consideran los planes futuros. De acuerdo con los mismos documentos filtrados, Argelia habría avanzado en la adquisición de cazas furtivos Su-57 en su versión de exportación, lo que la convertiría en el primer cliente internacional de este modelo ruso de quinta generación. La intención sería incorporar una docena de aeronaves, mientras que declaraciones de la agencia estatal Rosoboronexport, realizadas a fines de 2024, confirmaron que Rusia ya había concretado la primera venta internacional del Su-57, sin revelar el país comprador. Las entregas habrían comenzado en noviembre de 2025. Con la llegada de los Su-35S, la incorporación de Su-34 y la posible entrada del Su-57, Argelia se perfila como una de las fuerzas aéreas más avanzadas del continente africano. El proceso no solo refuerza su capacidad defensiva, sino que también reconfigura el equilibrio militar regional, en un contexto de creciente competencia estratégica. Las imágenes que hoy confirman las entregas podrían ser apenas el inicio de una transformación profunda del poder aéreo argelino, con Rusia como socio clave en ese camino.