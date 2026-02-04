Un nuevo “muro blanco” acompañado de chubascos está pronosticado de este viernes a sábado en Estados Unidos, trayendo gran acumulación de nieve sobre las carreteras y despertando las alertas por la visibilidad reducida.

Esto se da en el marco de las condiciones invernales que llegaron para quedarse a principio de este año, donde las bajas temperaturas, las lluvias de nieve y el hielo se volvieron parte de la rutina de muchos.

Nuevo “muro blanco”: dónde se desarrollará

De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, chubascos y precipitaciones acompañarán un frente frío, cruzando desde los Grandes Lagos hasta Nueva Inglaterra .

Se advierte que este tipo de precipitaciones tienen la capacidad de teñir rápidamente de blanco las carreteras y generar una capa de hielo, por lo que se aconseja mantener suma precaución al circular.

Se espera que un nuevo "muro blanco" llegue este fin de semana. Fuente: archivo. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Alerta por vientos

Además, es esencial considerar que las condiciones ventosas que llegarán del norte y el noreste pueden generar un clima peligroso para la circulación al dificultar la visibilidad del conductor por el desplazamiento de la nieve.

Es posible que las corrientes oscilen incluso entre los 48 y los 60 kilómetros por hora.

Fin de semana con temperaturas extremas: cuál es el pronóstico para el sábado

Según lo indican los especialistas, los vientos podrían volverse cada vez más intensos a medida que el frente se intensifica el sábado, incluso con ráfagas capaces de alcanzar los 80 kilómetros por hora.

Una vez haya pasado la tormenta, está pronosticado que el aire ártico vuelva a traer temperaturas gélidas durante el fin de semana. Se espera que el aire de estos días traiga las más bajas de la temporada hasta el momento.