El Departamento de Seguridad Pública de Texas (DPS) mantiene publicados en su sitio web oficial los requisitos obligatorios que deben cumplir quienes buscan tramitar por primera vez su licencia de conducir en el estado. Poder proporcionar todos los papeles necesarios y cumplir con las condiciones de presentación es esencial, pues de lo contrario las autoridades negarán la tramitación de esta identificación hasta que se reúnan los documentos exigidos. Al momento de solicitar la licencia de conducir en el estado no sólo es fundamental presentar documentos como prueba de seguro de vehículo o la matrícula, sino que además se exigirá una constancia de ciudadanía o presencia legal en el estado, un número de la seguridad social y una tarjeta de seguridad social. “Todos los documentos deben estar vigentes y no caducados. Si has cambiado tu nombre respecto a tu certificado de nacimiento, tendrás que llevar pruebas legales que documenten el cambio”, indican las autoridades. Cuando no puedan presentarse estas credenciales, no se podrá llevar a cabo el trámite. Quienes tengan todos sus documentos al día y estén habilitados para iniciar la gestión tendrán que seguir los pasos enlistados a continuación Es importante considerar que nuevos residentes del estado, conductores adolescentes, veteranos, estudiantes extranjeros y motociclistas pueden requerir un trámite más extenso con documentación adicional.