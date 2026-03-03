Desde el 5 de marzo, una nueva regla del Texas Department of Motor Vehicles exige acreditar presencia legal en Estados Unidos para poder completar el trámite de inscripción de un automóvil. La medida aplica, en una primera etapa, solo para nuevos registros de vehículos en Texas y forma parte de una actualización normativa que fue votada y aprobada de manera unánime por las autoridades estatales a comienzos de 2026. El cambio introduce una condición central: presentar una identificación válida que demuestre estatus legal en el país. Sin ese documento, el trámite no podrá completarse. Además de la identificación aceptable, el proceso de registro de vehículo en Texas exige: La diferencia ahora radica en que la identificación debe encuadrarse dentro de una lista oficial que incluye documentos que acrediten ciudadanía o permanencia legal. La normativa fue detallada en el boletín administrativo identificado como Title Bulletin 001-26 y modifica el procedimiento tradicional que regía hasta fines de 2025. Según la guía oficial del Texas Department of Motor Vehicles, las identificaciones admitidas dentro de la llamada “Lista A” incluyen: Con este esquema, quienes no puedan demostrar estatus migratorio regular quedarán excluidos del trámite. En la práctica, la medida impide que migrantes sin documentación legal registren un vehículo a su nombre en el estado. El nuevo requisito comenzó a aplicarse el 5 de marzo y, durante todo 2026, solo impacta en nuevos registros vehiculares. Es decir, quienes ya tengan su automóvil inscripto podrán renovar bajo las reglas anteriores hasta fin de año. Sin embargo, el escenario cambiará a partir del 1° de enero de 2027. Desde esa fecha, la exigencia de prueba de presencia legal en Texas también se extenderá a las renovaciones. Esto significa que, en adelante, cualquier conductor que no pueda acreditar estadía legal en Estados Unidos no solo tendrá impedido registrar un vehículo por primera vez, sino también renovar la documentación existente.