La visa americana y el pasaporte son documentos indispensables para la mayoría de los viajeros que aspiran a visitar Estados Unidos, ya que, salvo que se disponga de una exención para omitirlos, las autoridades los exigirán en los controles pertinentes con el fin de autorizar el viaje.

En este contexto, se identifica un país que presenta requisitos flexibles para las visitas, motivo por el cual ofrece una gama de permisos alternativos que pueden ser presentados en tales situaciones y que serán considerados válidos cuando el traslado se lleve a cabo por tierra o mar.

Sin pasaporte ni visa estadounidense: documentos permitidos para el ingreso legal en controles migratorios

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) señala en su portal oficial que los ciudadanos canadienses que se desplacen por tierra o mar, aunque tienen la posibilidad de utilizar su pasaporte para verificar su identidad, también disponen de la opción de presentar cualquiera de estas credenciales:

Permiso de conducir mejorado

Tarjeta de identificación mejorada

Tarjeta NEXUS o FAST/EXPRESS

Tarjeta de inscripción en SENTRI

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En términos generales, estos documentos pueden ser presentados para llevar a cabo visitas que no excedan los 6 meses.

En el caso de los menores de edad, los requisitos y la documentación aceptados fluctúan según la naturaleza del viaje que se desea efectuar, por lo cual se recomienda consultar el sitio web oficial de CBP previamente a la partida.

En qué casos estos viajeros requerirán necesariamente una visa americana

A pesar de que Estados Unidos y Canadá se distinguen por mantener un régimen de entradas flexible y la visa no es requerida para actividades turísticas, en los siguientes escenarios será imperativo contar con una visa americana