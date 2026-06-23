El pasaporte cuenta con la particularidad de tener que cumplir con requisitos como la regla de los 6 meses.

Cuando se trata de viajar internacionalmente, el pasaporte es uno de los documentos clave sea cual sea el lugar de destino, la identificación básica sin la cual pueden rechazar tu ingreso y salida automáticamente.

El pasaporte cuenta con la particularidad de tener que cumplir con requisitos como la regla de los 6 meses: no importa si el documento está en buen estado físico, si aún no vence y tiene páginas en blanco. Debe tener un tiempo de vigencia restante mínimo.

El pasaporte cuenta con la particularidad de tener que cumplir con requisitos como la regla de los 6 meses. Imagen ilustrativa ChatGPT

Estados Unidos prohibirá el ingreso y la salida de todos los ciudadanos y extranjeros: ¿Cómo se debe presentar el pasaporte?

Según lo que establecen las normas vigentes en Estados Unidos, los ciudadanos y extranjeros que quieran ingresar o salir del país deben presentar un documento válido. En el caso de personas naturalizadas, tienen que presentar un pasaporte americano aunque tengan otra nacionalidad.

Para poder realizar viajes internacionales el pasaporte debe estar en buen estado, sin:

Daños severos

Machas en las hojas

Roturas de gravedad

¿Cómo se renueva el pasaporte en Estados Unidos?

En Estados Unidos, el pasaporte debe renovarse de forma obligatoria cada 10 años. No obstante, existe la regla de que el documento debe tener al menos 6 meses restantes de validez a la hora de realizar viajes internacionales.

Es por eso que se recomienda renovarlo con anticipación para evitar inconvenientes. La Transportation Security Administration (TSA) recuerda que los pasaportes emitidos a menores de 16 años no pueden renovarse y que se debe tramitar como uno totalmente nuevo.

¿Cómo solicitar un nuevo pasaporte?

Completa formulario DS-11 para solicitudes de nuevos pasaportes

Preséntate en persona en una oficina autorizada (puede ser una agencia de pasaportes o una oficina habilitada) ya que el trámite online no está disponible para nuevos pasaportes

Reuní la documentación obligatoria entre la que se puede incluir prueba de ciudadanía original, documento de identidad vigente con foto y fotocopia de ese documento

Pago del costo del trámite , dependiendo del tipo de pasaporte y servicio

Esperar los plazos de entrega y no realizar el trámite sobre la fecha



