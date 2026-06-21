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La responsabilidad tributaria es plenamente compartida entre las partes involucradas.

Las responsabilidades fiscales en Estados Unidos pueden tener un impacto significativo en el caso de parejas unidas por matrimonio. La presentación de impuestos de manera conjunta conlleva ciertos beneficios, pero también implica responsabilidades compartidas que pueden acarrear consecuencias severas si no se respetan los plazos establecidos.

Las responsabilidades fiscales en Estados Unidos pueden tener un impacto significativo en el caso de parejas unidas por matrimonio. Foto: Freepik

Las parejas casadas asumen la totalidad de la responsabilidad en las declaraciones.

Cuando una pareja presenta una declaración conjunta:

Ambos son responsables por la totalidad de la deuda

No importa quién generó el ingreso o el error

El IRS puede reclamar el monto completo a cualquiera de los dos

La responsabilidad tributaria es plenamente compartida entre las partes involucradas. Todas las parejas unidas en matrimonio deben llevar a cabo este procedimiento fiscal de manera puntual. Si la declaración se presenta tarde o no se presenta:

Se aplican multas por incumplimiento.

Se generan intereses sobre la deuda.

El caso puede escalar a instancias de cobro.

El peligro se incrementa con la prolongación en la regularización.

IRS incauta las cuentas bancarias y activos de ambos cónyuges

En caso de deuda persistente, el IRS puede avanzar sobre: