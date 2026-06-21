Un estudio llevado a cabo por la NASA, enfocado en California, examinó el impacto que el movimiento del terreno costero puede tener sobre el aumento del nivel del mar Fuente: ChatGPT - Imagen ilustrativa

Un estudio llevado a cabo por la NASA, enfocado en California, examinó el impacto que el movimiento del terreno costero puede tener sobre el aumento del nivel del mar. Este análisis evidenció que el suelo tiene la capacidad de elevarse o hundirse varios centímetros, lo que podría representar un riesgo a futuro para las comunidades costeras.

Según las proyecciones efectuadas por la agencia, para 2050 el nivel del mar en este estado podría incrementarse entre 15 y 37 centímetros en comparación con el año 2000, derivado del derretimiento de glaciares, la pérdida de hielo y el calentamiento del mar.

No obstante, la NASA señaló que en ciertas regiones estos valores podrían ser superiores debido a diversos factores tanto naturales como antropogénicos y los datos del hallazgo ya se están integrando en los planes de adaptación que el estado está formulando.

La NASA evaluó como los movimientos del terreno pueden afectar la suba del nivel del mar en California. Fuente: Shutterstock. Fuente: Shutterstock Shutterstock

Nueva investigación de la NASA: las áreas más afectadas por los cambios climáticos.

Los investigadores de JPL y de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) emplearon un radar satelital junto con datos GNSS para examinar más de 1,600 kilómetros de costa, con el objetivo de detectar tanto hundimientos como elevaciones en el terreno.

En contraste, hay áreas en California que no presentan hundimientos, sino que el terreno se eleva, como es el caso de la cuenca de Santa Bárbara, que ha mostrado signos de recuperación desde 2018 y Long Beach, donde la actividad petrolera provoca levantamientos del suelo.

Mediante esta técnica, en la Bahía de San Francisco -específicamente en San Rafael, Corte Madera, Foster City y Bay Farm Island- se evidenciaron hundimientos sostenidos superiores a 10 milímetros por año, lo que podría resultar en un aumento local del nivel del mar mayor a los 45 centímetros.

Nuevos contextos de hundimiento detectados por la NASA

En sectores de Los Ángeles y San Diego, las proyecciones sugieren la posibilidad de hundimientos de hasta 40 centímetros , lo que exigirá un monitoreo continuo. Sin embargo, los especialistas apuntaron que realizar estimaciones precisas es sumamente complicado debido a la incertidumbre que rodea la actividad humana.

En el Valle Central, la NASA ha detectado hundimientos de hasta 20 centímetros resultantes de la extracción de agua subterránea, un patrón que también se ha observado en Santa Clara, Santa Ana y Chula Vista.